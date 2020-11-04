Pfizer и Mylan намерены продать свои активы и получить разрешение на слияние

Федеральная торговая комиссия (FTC) США сообщила, что компании Pfizer и Mylan договорились о продаже части своих активов. Это поможет им получить одобрение сделки по объединению одного из подразделений Pfizer с Mylan.

Согласно заявлению FTC, соглашение между Pfizer и Mylan о продаже части своих активов станет первым шагом к предполагаемой сделке, в рамках которой подразделение Pfizer под названием Upjohn объединится с Mylan, сообщает Bloomberg. Новая компания, образованная в ходе слияния, будет называться Viatris. Состав ее правления и высшего руководящего звена был сформирован еще в начале года. Исполнительным председателем новой компании станет председатель правления Mylan Роберт Дж. Кури. 57% компании будет принадлежать акционерам Pfizer, остальная часть – акционерам Mylan.

FTC заявила, что сделка негативно повлияет на конкуренцию на 10 рынках дженериков. Регулятор особенно обеспокоен влиянием предстоящего слияния на поставщиков препаратов от гипертонии, поскольку Upjohn имеет портфель таких лекарств, а Mylan производит их дженерики.

Для решения этих проблем компании согласились продать права на некоторые препараты, сообщает регулятор. Upjohn включает в себя отделение Pfizer по производству дженериков Greenstone, а также производит такие лекарства, как Lipitor для снижения уровня холестерина и Xanax для лечения тревожных состояний. Upjohn будет обязана продать ряд своих продуктов, таких как Caduet, Dilantin и Aldactazide, в то время как Mylan должна будет продать права на свои таблетки Eplerenone от высокого кровяного давления.

Pfizer объявила о планах объединить Upjohn и Mylan в июле 2019 года. Сделка позволит фармацевтической компании сосредоточиться на создании новых лекарств с более высоким потенциалом роста продаж. Слияние также поможет Mylan поправить свое финансовое положение, которое пошатнулось из-за кризиса с ценообразованием в США.

Изначально ожидалось, что сделка будет закрыта в начале года. Однако компании заявили, что столкнулись с задержками в ходе государственной экспертизы из-за пандемии коронавируса.

Согласно данным последнего финансового отчета Pfizer, ее прибыль в третьем квартале 2020 года снизилась на 71% по сравнению с прошлым годом и составила 2,2 млрд долл. Также Pfizer заявила, что пандемия снизила ее выручку в третьем квартале примерно на 500 млн долл., или на 4%, в итоге она составила 12,1 млрд долл.

Николай Соколов

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