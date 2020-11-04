Великобритания будет использовать ИИ для анализа побочных реакций вакцины от COVID-19

MHRA заключило соглашение с компанией-разработчиком Genpact на 1,9 млн долл. о разработке инструмента, основанного на искусственном интеллекте, который будет анализировать информацию о возникших побочных реакциях вакцины от COVID-19 у населения. Как сообщается, такой софт понадобится в рамках ожидаемой широкомасштабной вакцинации от коронавируса.

Агентство Великобритании по контролю лекарств и медицинских изделий (MHRA) в ближайшие месяцы планирует использовать искусственный интеллект для проверки большого количества сообщений о побочных реакциях на вакцины от COVID-19, пишет The Financial Times. Британский регулятор заключил госконтракт с компанией-разработчиком программного обеспечения Genpact на 1,9 млн долл. на разработку инструмента на основе искусственного интеллекта. Он будет обрабатывать большой поток информации о нежелательных реакциях на вакцины от коронавируса.

Потребность в таком софте возникла в связи со скорой реализацией масштабной программы вакцинации. К тому же многие фармацевтические компании разрабатывают относительно новые вакцины, к примеру мРНК-вакцины и вакцины на основе аденовирусных векторов шимпанзе. Реакцию иммунной системы людей на такой тип вакцин сложно предугадать.

В подписанном соглашении говорится, что современные системы MHRA для обработки случаев побочных реакций сильно устарели и без помощи искусственного интеллекта будет сложно оперативно выявлять потенциальные проблемы безопасности вакцин. Это может стать прямой угрозой жизни пациентов и общественного здравоохранения.

MHRA также сообщило, учитывая опыт предыдущих кампаний по вакцинации, что на каждые 100 млн доз вакцин, сделанных в течение 6–12 месяцев, приходится от 50 тыс. до 100 тыс. сообщений о побочных эффектах.

Новый инструмент будет использоваться систему «желтых карточек» MHRA, с помощью которой люди, получившие вакцину, и медицинские работники сообщают о побочных эффектах. Полученная информация пройдет проверку, и искусственный интеллект определит необходимость проведения консультативного совета или даже вмешательства регулятора.

«Речь идет о вакцинах, которые имеют только потенциальную эффективность, – заявил главный научный сотрудник фармацевтической компании Sanofi Гэри Набель, которая в настоящее время занимается испытаниями двух экспериментальных вакцин от COVID-19. – Пусть даже в испытаниях принимает участие 30 тыс. человек, реальные реакции на вакцину мы узнаем лишь тогда, когда вакцины начнут применяться по всему миру на миллионах людей».

В сфере технологий развивается и компания Roche, которая в конце октября заключила договор с Genesis Therapeutics для разработки новых лекарственных средств с помощью искусственного интеллекта.

Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что в ноябре стартует массовая вакцинация от коронавируса вакциной «Спутник V» в Москве. Для этого в городе создается сеть прививочных кабинетов.

Владимир Заболотских

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