«Фармасинтез-ритейл» выбрал PharmaSpace для работы с небольшими аптечными сетями

Маркетплейс прямых контактов и контрактов на российском фармрынке PharmaSpace зарекомендовал себя среди фармпроизводителей в работе, в том числе с некрупными аптечными сетями.

К интернет-платформе регулярно подключаются небольшие региональные и столичные аптечные сети, сообщают в PharmaSpace. Для многих из них это единственный способ получить множество прямых предложений от производителей без искажений и «нагрузок».

«Оnline-контракты и отчетность в электронном документообороте (ЭДО) позволяют аптечным сетям, подключенным к PharmaSpace, оперативно анализировать акцептованные контракты, степень и перспективность их выполнения, а также получить бонус через десять дней после закрытия периода», — отмечают в маркетплейсе.

Ежедневную сборку и поаптечные доставки в Москве, Санкт-Петербурге и большинстве регионов России обеспечивает основной логистический партнер проекта PharmaSpace — ГК «Сантэнс».

«Мы используем PharmaSpace в том числе и как дополнительный инструмент повышения индекса дистрибуции с некрупными региональными аптечными сетями», — сообщил генеральный директор компании «Фармасинтез-ритейл» Александр Итин.

«Сотрудничество с большим количеством аптечных сетей через платформу PharmaSpace — это еще и меньшие эмоциональные затраты на переговоры с огромным количеством потенциально интересных партнеров, — напомнил генеральный директор управляющей компании «Лекарственная экосистема», оператора PharmaSpace, Герман Иноземцев. — Инструмент прямых коммуникаций автоматизирует и переводит процесс в систему юридически значимого электронного документооборота, а это значит, что можно быстрее и эффективнее наладить прозрачное, гибкое и понятное обеим сторонам взаимодействие без лишних расходов человеческих, финансовых и временных ресурсов».

Источник: ГК «Сантэнс»

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