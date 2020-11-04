Депутат ГД Миронов предложил отложить маркировку лекарств до лета 2021 года

Депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что необходимо отменить маркировку лекарств, как минимум, до лета 2021 года. Принимаемые Минпромторгом меры для решения текущих проблем с системой мониторинга лекарств он назвал «припаркой мертвому». Участники рынка предостерегли от полной остановки проекта. Они выступают за поэтапный перезапуск системы с тщательным тестированием.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе Сергей Миронов в ходе онлайн-встречи с представителями фармацевтического сообщества, которая состоялась сегодня, 1 ноября, озвучил ряд предложений для решения проблемы с обеспечением лекарствами, передает корреспондент «ФВ». Они возникли из-за введения системы маркировки движения лекарственных препаратов (СМДЛП) на фоне ажиотажного спроса в аптеках.

«Когда в мае этого года заговорили о старте маркировки лекарств, наша фракция в Госдуме четко сказала: не надо этого делать, ничего хорошего из этого не будет, система не готова, — напомнил Миронов, передает корреспондент «ФВ». — Это обернется дефицитом лекарств и ростом цен. То, что мы сейчас наблюдаем, это подтверждает. Мне кажется, надо вести разговоры об отмене маркировки, как минимум, до лета 2021 года».

Впрочем, сами участники эксперимента настроены не столь категорично. По словам генерального директора Ассоциации российских фармацевтических производителей ( АРФП) Виктора Дмитриева, из-за монополизма рынок столкнулся с тем, что система перестала работать, и никто не знает, что с этим делать, и нет никакой альтернативы.

«Тот вариант, который предлагает Минпромторг, вредит целеполаганию, — убежден Дмитриев. — Изначально говорилось о том, что цель маркировки — борьба с контрафактом. Но установление уведомительного режима входит с ней в противоречие. Мы, как производители, будем финансировать неработающую систему, но и борьбы с контрафактом не будет. Надо освободить производителей от оплаты, пока система не заработает. Саму маркировку надо останавливать и доводить до ума, если мы не хотим коллапса. И вводить поэтапно».

Дмитриев настаивает на введении финансовой ответственности оператора и амнистии для участников рынка.

«У нас под 5 млрд лекарств на складах в рублях накопилось, — пояснил руководитель АРПФ. — Убытки растут. Есть случаи, когда аптеки начинают штрафовать за отсутствие минимального ассортимента, а производители рискуют попасть в список недобросовестных поставщиков, так как не могут выполнить госконтракты на поставку лекарств».

Генеральный директор «НМПК Биотики» Ярослав Нарциссов обратил внимание на особенности архитектуры системы маркировки, ее громоздкость и неоправданно большое количество обращений к ней.

«Чтобы выпустить серию на рынок, надо пять раз получить подтверждение от системы маркировки, — пояснил он. — Чтобы передать лекарства дистрибьютору — три раза. IT-специалисты у нас сейчас работают круглосуточно. При этом постоянно говорится, что у ЦРПТ никаких проблем нет, 97% информации обрабатывается в течение 10 минут».

По мнению Нарциссова, создается иллюзия, что все работает, поэтому организационные решения не принимаются, но требуются решительные действия, а не популистские полумеры. Он также одобряет идею масштабного тестирования системы и считает, что для этого придется основательно пересмотреть действующее законодательство. Существующая нормативная база не позволяет осуществлять тестирование работающей системы, пояснил Нарциссов.

Директор по индустриальной политике AIPM Александр Мартыненко поддержал идею поэтапной перезагрузки и более продуманной обкатки системы, а также моратория на санкции к субъектам обращения препаратов минимум на 2021–2022 годы.

«Мы увидели проект поправок Постановления Правительства РФ № 1556 на regulation.gov.ru, хотя сегодня ссылка на этот документ уже не доступна, и проанализировали его, — продолжил Мартыненко. — Товар можно будет сдвинуть на отдельных этапах — в аптеках и больницах, но на остальных этапах все останется по-прежнему».

Говоря об этом проекте, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева заметила, что его запланировано обсуждать с общественностью до середины ноября, а временный уведомительный режим предлагается ограничить 1 января. Это значит, что «под Новый год мы все равно получим хаос». Она также высказала солидарность с коллегами относительно необходимости установления финансовой ответственности и альтернативности оператора СМДЛП.

Сергей Миронов поручил своему аппарату подготовить предложения на основании озвученных в ходе встречи инициатив.

29 октября депутаты Госдумы и представители фармотрасли уже обсуждали возможность введения необязательного порядка функционирования системы маркировки на заседании Межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств. Обязательную маркировку лекарственных средств могут приостановить на срок от трех месяцев до года. Итоговое решение планируют представить в понедельник, 2 ноября.

Фото: mironov.ru

Екатерина Погонцева

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