Aspen достигла предварительной договоренности с J&J о производстве вакцины от COVID-19

Ведущая южноафриканская фармацевтическая компания Aspen Pharmacare заявила о заключении предварительного соглашения с компанией Johnson & Johnson о коммерческом производстве, включая трансфер технологии, её экспериментальной вакцины от COVID-19.

Крупнейший производитель лекарств ЮАР заявил, что дает согласие предоставить мощности предприятия по выпуску стерильных лекарств в Порт-Элизабет, которые необходимы для производства вакцины J&J. В настоящее время экспериментальный препарат Ad26.COV2-S всё ещё проходит клинические испытания.

Соглашение с J&J предусматривает, что Aspen выполнит разработку рецептуры, наполнение и вторичную упаковку вакцины для американской фирмы, говорится в сообщении компании.

Компания заявила, что инвестировала более 3 млрд рандов ($184,2 млн) в производственную площадку в Порт-Элизабет, включая высокотехнологичное оборудование и системы, необходимые для выпуска современных стерильных лекарств и вакцин, упакованных во флаконы, ампулы и предварительно заполненные шприцы.

«Производственная площадка, на которой предполагается производить вакцину, имеет мощность для изготовления более 300 млн доз в год», — добавили в компании. Предприятие имеет сертификаты нескольких регуляторных структур и поставляет жизненно важные лекарства как на локальный, так и на международный рынки.

В ЮАР сейчас проходят, как минимум, четыре клинических испытания потенциальных вакцин от COVID-19, включая и кандидатную вакцину от J&J.

Соглашение между Aspen и J&J зависит от завершения программ по передаче технологии и согласования определенных коммерческих условий.

gmpnews