Вакцина от ветряной оспы компании MSD зарегистрирована в России

Фармацевтическая компания MSD Pharmaceuticals объявила о регистрации вакцины ВАРИВАКС® на российском рынке. Препарат будет доступен для вакцинации пациентов на коммерческой основе с 2021 года.

Ветряная оспа, которую также обычно называют «ветрянка», является острым и чрезвычайно заразным заболеванием и вызывается первичным инфицированием вирусом ветряной оспы (ВВО). Вирус передается воздушно-капельным путем или при прямом контакте с характерными поражениями инфицированного человека. Первые симптомы клинической ветряной оспы обычно появляются после инкубационного периода, длящегося 10–21 день, и включают лихорадку, недомогание и характерную зудящую сыпь. Основное проявление ветряной оспы – пузырьковые высыпания на коже, которые постепенно покрываются корочкой, исчезающей в течение 7–10 дней.

Ветряная оспа у взрослых опасна тяжелыми и потенциально смертельными осложнениями, среди которых — бактериальные инфекции (например, воспаление подкожной клетчатки, пневмония) и неврологические осложнения (например, менингит или менингоэнцефалит).

Ежегодно в стране регистрируется порядка 800 тысяч случаев ветряной оспы, уступая по количеству случаев лишь ОРВИ. В 2018 г. зарегистрировано более 838 тысяч случаев ветряной оспы, показатель заболеваемости составил 570,76 на 100 тыс. населения, что на 2,5 % выше уровня 2016 г. (585,21 на 100 тыс. населения). В целом, сохраняется тенденция роста среднегодовых показателей заболеваемости ветряной оспой. Показатель летальности (число смертей на 100 000 случаев) среди здоровых взрослых в 30-40 раз выше, чем среди детей в возрасте 5-9 лет. Смертность – 1 на 60 000 случаев.

Ветряную оспу можно предотвратить с помощью иммунизации. Вакцина ВАРИВАКС® (вакцина для профилактики вируса ветряной оспы) предназначена для активной иммунизации с целью профилактики вируса ветряной оспы, начиная с возраста 12 месяцев и далее без ограничения по возрасту. Вакцина разработана на основе штамма Oka вируса Varicella zoster и применяется в мире с 1988 года.

«Каждый год мы сталкиваемся с большим числом детей с тяжелыми осложнениями после вируса ветряной оспы, включая ветряночный энцефалит и другие поражения ЦНС, — отметила Мазанкова Людмила Николаевна, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей, заведующий кафедрой детских инфекционных болезней педиатрического факультета ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, — Универсальная массовая вакцинация позволит сформировать коллективный иммунитет, изменить эпидемиологический процесс и снизить экономическое и социальное бремя данного заболевания. Такая стратегия позволит значительно снизить количество вспышек ветряной оспы, а также смертность от нее».

gmpnews