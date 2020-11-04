В Индии выпустили новую дозировку фавипиравира, уменьшающую стоимость лечения на 35%

Индийский производитель лекарств FDC Ltd сообщил о выводе на рынок Индии более высоких дозировок препарата Favipiravir (фавипиравир), с торговыми наименованиями PiFLU и Favenza, которые используются для лечения COVID-19 легкой и средней степени тяжести. Цена за одну таблетку будет составлять 160 рупий (это примерно $2,15).

Начиная с 1 ноября, рецептурные препараты будут доступны в розничных медицинских пунктах и больничных аптеках по всей стране, сообщает издание The Economic Times со ссылкой на заявление FDC.

По информации компании, дженерики с дозировкой 800 мг помогут сократить количество таблеток, необходимых на курс лечения, на 75%.

«После запуска PiFLU и Favenza в августе месяце мы решили работать над сокращением количества принимаемых таблеток, а также уменьшением стоимости, в результате чего и был получен данный вариант», — сказал Mayank Tikkha, директор по развитию бизнеса FDC.

PiFLU-800 и Favenza-800 помогут пациентам снизить стоимость терапии на 30%, одновременно повышая эффективность лечения, добавил Tikkha.

После объявления о запуске препаратов, акции компании FDC повысились на 0,94%.

gmpnews