Bayer отчиталась о неудачном квартале из-за пандемии и судебных исков

Bayer опубликовала доклад за III квартал, согласно которому выручка и продажи компании сократились. Фармацевтическая отрасль корпорации постарадала вследствие пандемии COVID-19 и судебных разбирательств.

Немецкая химико-фармацевтическая транснациональная корпорация Bayer опубликовала доклад за III квартал 2020 финансового года, в котором говорится, что производитель лекарственных средств пострадал из-за пандемии коронавируса, вследствие чего размер чистых убытков компании составил 3,2 млрд долл., а выручка сократилась на 4,2% — до 36,8 млрд долл.

В целом продажи Bayer в III квартале упали на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 9,9 млрд долл. Продажи в фармацевтическом секторе снизились на 6,1%, дойдя до отметки в 4,9 млрд долл. Из положительных моментов можно отметить рост продаж перорального антикоагулянта «Ксарелто» на 13,8%, имеющего особый спрос в Германии и России; офтальмологического препарата «Эйлеа», активно продающегося в Китае; противоракового препарата «Стиварга» на 17,5 %, особенно в США.

Как сообщается, COVID-19 особенно усугубил проблемы, с которыми столкнулась Bayer после приобретения ею сельскохозяйственной компании Monsanto два года назад. Этим летом фармкомпания обязалась выплатить 10,9 млрд долл. судебных компенсаций для заболевших раком от гербицида Roundup, который достался Bayer от Monsanto. Свои иски подали более 125 тыс. человек. При этом до сих пор не установлено, вызывает ли данный гербицид раковые заболевания.

Bayer заявила, что ей потребуется дополнительно 750 млн долл. для выплаты возникшего судебного долга. На фоне судебных разбирательств акции производителя лекарственных средств упали до рекордно низких значений (на 43% с начала года). Во II квартале чистые убытки были равны 11 млрд долл. из-за необходимости выплачивать компенсации. Компания уже погасила свой долг по 80 тыс. искам.

Финансовый директор Bayer Вольфганг Никл подчеркнул, что III квартал был сложным в основном из-за проблем в сельскохозяйственном секторе корпорации. Компания постепенно восстанавливает свои позиции в области производства медикаментов.

Фото: Bayer AG

Владимир Заболотских

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