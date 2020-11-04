С главой ФГБУ НЦЭСМП Олефиром не продлили контракт

Минздрав не стал продлевать пятилетний контракт с гендиректором ФГБУ НЦЭСМП Юрием Олефиром. С кандидатурой нового главы научного центра министерство определится в течение трех месяцев.

Генеральный директор ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» (НЦЭСМП) Юрий Олефир уволен со своего поста. 2 ноября у него закончился пятилетний контракт, который Минздрав не продлил. Олефир назначен исполняющим обязанности главы ФГБУ НЦЭСМП сроком на три месяца, сообщает Vademecum. Кто будет назначен на пост гендиректора научного института, не сообщается. Собеседник «ФВ» в Минздраве подтвердил, что Олефиру не продлили контракт. На официальный запрос в министерстве оперативно не ответили.

Приказ о назначении Юрия Олефира № 214пк от 29.10.2015 был подписан главой Минздрава России Вероникой Скворцовой. С 8 апреля по 2 ноября 2015 года он исполнял обязанности генерального директора ФГБУ НЦЭСМП, писал «МВ».

Юрий Олефир родился 11 апреля 1961 года в городе Родинское Донецкой области. Он окончил Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова в Ленинграде и клиническую ординатуру Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова по специальности «Урология». А в 2008 году – Российский государственный медицинский университет Росздрава по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

До прихода в научный центр с 2012 по 2015 год занимал должности заместителя генерального директора, генерального директора в «РТ-Биотехпром» (подразделение госкорпорации «Ростех»). Работал в регионах России: в 2010—2012 годах — советником губернатора Самарской области, в 2008—2009 годах — министром здравоохранения Иркутской области, в 2008 – председателем комитета по охране здоровья населения Новгородской области.

По итогам декларационной кампании 2019 года он заявил доход в 9,74 млн руб., сообщал «МВ».

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