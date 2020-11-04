Власти Москвы направят в 2021 году 10 млрд рублей на вакцинацию от COVID-19

Власти Москвы планируют выделить в 2021 году из городского бюджета на профилактику инфекционных заболеваний 12,7 млрд руб., из которых 10 млрд уйдут на массовую вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Московскую городскую думу проект бюджета на 2021–2023 годы, сообщила пресс-служба столичного правительства.

С учетом средств ОМС расходы на здравоохранение в 2021 году превысят 740 млрд руб. При этом расходы по программе «Развитие здравоохранения» вырастут на 11,8% – с 400 млрд руб. в 2020 году до 447,1 млрд в 2021.

На профилактику инфекционных заболеваний в 2021 году планируется выделить 12,7 млрд руб., из которых на массовую вакцинацию от новой коронавирусной инфекции будет направлено 10 млрд руб.

Сохраняется финансирование программ профилактических прививок от пневмококковой и менингококковой инфекций, дифтерии, коклюша, вируса папилломы человека и других инфекций.

Расходы на обеспечение льготников бесплатными или льготными лекарствами, медизделиями и специализированным лечебным питанием в 2021 году составят 45,7 млрд руб.

Также предусматриваются средства на программы по обеспечению лекарствами граждан в рамках борьбы с онкологическими заболеваниями (15,6 млрд руб.) и страдающих мерцательной аритмией, хронической ишемической болезнью сердца, перенесших острый инфаркт миокарда (3 млрд руб.).

30 октября в эфире телеканала «Россия 24» заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что массовая вакцинация от коронавируса вакциной «Спутник V» в Москве всех желающих начнется в ноябре после формирования необходимого объема препарата. Для этого в городе создается сеть прививочных кабинетов.

«Как только вакцина поступит, я думаю, что она поступит в ближайший месяц, мы начнем ее массовое применение для всех желающих москвичей», — сказала Ракова. По ее словам, в столице уже привито 2,5 тыс. человек из группы риска – врачи и учителя.

Фото: www.mos.ru

Елена Сидорова

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