Royalty Pharma приобрела роялти на препарат от муковисцидоза на 4 млрд долларов

Royalty Pharma приобрела роялти у франшизы Фонда муковисцидоза и фармацевтической компании Vertex Pharmaceuticals. Первое соглашение в этой области было заключено еще в 2014 году, благодаря новому договору Royalty Pharma получила бессрочное право на получение прибыли с продажи препаратов от муковисцидоза.

Компания-лидер в области приобретения роялти на биофармацевтическую продукцию Royalty Pharma заключила соглашение о покупке роялти на разработанные американским фармацевтическим производителем Vertex Pharmaceuticals препараты от муковисцидоза, права на которые принадлежат Фонду муковисцидоза (США). Общая сумма договора составила 3,9 млрд долл. Сделка стала самой крупной в истории компании, пишет новостное агентство Endpoints.

Фонд муковисцидоза и Vertex создали франшизу в области разработки, производства и коммерциализации препаратов от муковисцидоза еще в 2004 году. Портфель организаций из четырех препаратов используется 90% пациентами, страдающими от муковисцидоза. Продажа роялти на данные препараты проводится с 2014 года, когда Фонд муковисцидоза продал компании Royalty Pharma принадлежащие ему лицензионные права на лекарственное средство Kalydeco (ивакафтор, не зарегистрирован в России), предназначенный для лечения генетического заболевания муковисцидоз, и некоторые другие экспериментальные лекарственные средства от этой болезни за единовременную денежную выплату в размере 3,3 млрд долл.

Согласно договору о продаже от 2014 года, если ежегодная чистая выручка Vertex от продажи лекарственных средств по всему миру превысит отметку в 5,8 млрд долл., Royalty Pharma обязывалась выплатить 50% роялти Фонду муковисцидоза. Новое соглашение, сумма которого составила 575 млн долл. авансом плюс дальнейшие поэтапные выплаты в размере 75 млн долл., устраняет это обязательство и дает право Royalty Pharma на получение всех роялти выше предыдущего порога дохода. Роялти являются бессрочными и не привязаны к сроку действия патента.

Эксперты назвали сделку не совсем рациональным решением, поскольку годовые продажи компании могут достигнуть пика в размере 8,8 млрд долл., что позволило бы продать роялти в два раза дороже. Было названо три объяснения этому шагу: либо Фонд муковисцидоза и Vertex не получили лучших предложений, либо они не смогли продать их кому-то еще по лучшей цене, либо организации пессимистично оценивают пиковые продажи. В прошлом году чистую прибыль Vertex составила более 4 млрд долл.

В этом году Royalty Pharma также приобрела у PTC Therapeutics часть роялти на препарат рисдиплам, предназначенный для лечения спинальной мышечной атрофии.

Владимир Заболотских

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