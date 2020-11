«Вектор» выпустил две серии вакцины «ЭпиВакКорона» для пострегистрационных испытаний Royalty Pharma приобрела роялти на препарат от муковисцидоза на 4 млрд долларов » Власти США уличили в распределении стратегического запаса гидроксихлорохина по аптекам В апреле 2020 года Белый дом приказал распределить гидроксихлорохин из стратегических национальных запасов по аптечным сетям. Согласно правилам FDA, препарат можно было поставлять только в больницы и спонсорам клинических испытаний. Белый дом приказал распределить миллионы доз гидроксихлорохина из стратегических национальных запасов среди розничных аптек, несмотря на правила FDA, согласно которым они должны предоставляться только больницам и для клинических испытаний лекарства. Об этом сообщает The Washington Post. Согласно документам, к которым издание получило доступ, в апреле Белый дом приказал распределить 23 млн таблеток гидроксихлорохина из национальных запасов по нескольким штатам. В документах говорится, что правительство дало указание доставить лекарство в розничные аптеки, находящиеся в пяти городах. В США гидроксихлорохин одобрен для лечения волчанки, ревматоидного артрита и малярии. В марте FDA выдало разрешение на экстренное использование препарата для лечения госпитализированных пациентов с COVID-19. Однако в июне агентство отозвало это разрешение, поскольку у больных были обнаружены сотни случаев побочных эффектов. Кроме того, были зафиксированы несколько десятков смертей, пишет The Washington Post. Три дистрибьютора, AmerisourceBergen, Cardinal Health и McKesson, рассказали изданию, что не поставляли гидроксихлорохин в розничные аптеки, несмотря на указание от администрации. Cardinal Health заявила, что отправила препарат только в заведения по оказанию долгосрочного ухода и в больницы. В документах указано, что Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) подтвердило поставку лекарства нескольким коммерческим дистрибьюторам для дальнейшей передачи «непосредственно в больницы и розничные аптеки наиболее пострадавших районов Нью-Йорка, Детройта, Чикаго и Нового Орлеана». HHS подтвердило The Washington Post, что таблетки гидроксихлорохина должны были быть доставлены в розничные аптеки, но отметило, что не знает, где они в итоге оказались. HHS также сообщило изданию, что лекарства предназначались для лечения больных волчанкой. Дистрибьюторы сообщили изданию, что они не получали и не распространяли партии гидроксихлорохина, один из них не ответил на запрос. Гидроксихлорохин включен в последнюю версию рекомендаций Минздрава России для лечения COVID-19. Препарат может применяться при лечении пациентов с легкой, тяжелой и среднетяжелой формами заболевания. Николай Соколов

