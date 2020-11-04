«Вектор» выпустил две серии вакцины «ЭпиВакКорона» для пострегистрационных испытаний

Первые две серии вакцины для профилактики коронавирусной инфекции центра «Вектор» для проведения пострегистрационных испытаний уже произведены и проходят контроль.

«Вектор» выпустил две серии вакцины «ЭпиВакКорона» для проведения пострегистрационных исследований. Часть вакцины планируется направить в гражданский оборот до их завершения, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Первые две пострегистрационные серии вакцины «ЭпиВакКорона» произведены. В настоящее время проводится контроль в отделе биологического и технического контроля Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что точная дата начала пострегистрационных исследований еще не определена. Клинические исследования этой вакцины среди детей начнутся после получения разрешения Минздрава.

Также «Вектор» разрабатывает вакцину на основе рекомбинантного вируса гриппа А, которая стимулирует развитие протективного иммунного ответа против гриппа и нового коронавируса. Вакцина уже проходит исследования на лабораторных животных, пишет ТАСС. Согласно исследованиям, одновременное инфицирование гриппом и новым коронавирусом значительно усиливает тяжесть течения сезонного гриппа и летальность от него, сообщил гендиректор центра Ринат Максютов.

13 октября Минздрав выдал регистрационное удостоверение вакцине «ЭпиВакКорона» государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

В новой вакцине использованы пептиды коронавируса, против которых вырабатывается иммунитет. Это отличает «ЭпиВакКорону» от препаратов центра Гамалеи, где использованы векторы в качестве носителей белка коронавируса.

Процедура регистрации вакцины «Вектора» началась 17 сентября. Клинические испытания I–II фазы на добровольцах стартовали в июле. Планировалось, что вакцину получат 100 участников испытаний. Третья необходимая фаза исследований проводится после регистрации вакцины. Стоимость исследований вакцины «ЭпиВакКорона» составила более 46 млн руб., выяснил ранее «ФВ». Финансирование исследований идет из средств федерального бюджета.

Елена Сидорова

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