«Сотекс» и «Рафарма» ознакомили студентов профильных вузов с современным фармпроизводством

Фармацевтические компании «Сотекс» и «Рафарма» совместно с Воронежским государственным университетом выступили организаторами I совместного студенческого межвузовского фармацевтического фестиваля (ФармФест) «Современное фармацевтическое предприятие – новые возможности».

Фестиваль состоялся 23 октября в дистанционном формате — на площадке Zoom с трансляцией через Youtube-канал.

Главной задачей организаторов ФармФеста стало ознакомить студентов профильных вузов с организацией и функционированием современного фармпроизводства на примере заводов компаний «Сотекс» и «Рафарма».

Участниками ФармФеста стали 260 студентов IV-V курсов фармацевтических факультетов Курского государственного медицинского университета (КГМУ), Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко (ВГМУ) и Воронежского государственного университета (ВГУ).

С приветственным словом выступили генеральный директор АО «Рафарма» Владимир Ильюшин и ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий.

Зав. кафедрой промышленной фармации университета им. Сеченова, д.ф.н., профессор, лауреат премии Правительства РФ в области образования Наталья Пятигорская говорила о сознательном выборе направления деятельности для выпускника, о необходимых для работы в фармотрасли компетенциях.

К.ф.н., зав. кафедрой фармации РНИМУ им. Н.И. Пирогова Анатолий Крашенинников рассказал о роли системы Фармаконадзора на современном этапе развития фармацевтической отрасли.

К.ф.н., доцент кафедры фармации РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владислав Сепп обозначил качества, необходимые для современного руководителя на фармацевтическом предприятии.

Ведущие специалисты заводов «Сотекс» и «Рафарма» рассказали студентам о требованиях, предъявляемых к персоналу фармацевтических компаний, значении различных этапов производственного процесса, современном фармацевтическом оборудовании, особенностях работы и условиях труда на своих предприятиях.

Слушатели с энтузиазмом комментировали выступления и презентации и задавали спикерам дополнительные вопросы. Они выразили заинтересованность в перспективах трудоустройства на производствах компаний «Сотекс» и «Рафарма».

Источник: «Сотекс»

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