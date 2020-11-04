«Арбидол» за время пандемии подорожал на 22%

За 9 месяцев 2020 года розничные цены на основные противовирусные лекарства, которые применяются при гриппе и ОРВИ, в среднем выросли на 16%. При этом средние наценки аптек на них снизились на 4 процентных пункта. Участники рынка связывают тенденцию с введением маркировки и повыщенным спросом на лекарства.

«ФВ» и AlphaRM проанализировали закупочные и розничные цены на основные противовирусные препараты от гриппа и ОРВИ за девять месяцев 2020 года. Выяснилось, что в основном аптеки снижали свои наценки, однако цены все равно выросли.

В январе–сентябре 2020 года средняя наценка аптек на основные противовирусные препараты составила 19% на упаковку против 23% за тот же период прошлого года. Объем продаж противовирусных лекарств от гриппа за девять месяцев 2020 года вырос на 67%. Розничные цены на эти лекарства также выросли. Розничные цены на эти лекарства также выросли. Например, в среднем «Ингавирин» подорожал на 34%, «Арбидол» – на 22%. Оба препарата входят в Перечень ЖНВЛП.

Из чего состоит цена лекарства

В товаропроводящей цепи (производитель – оптовик – розница) стоимость лекарств может меняться на любом этапе произвольно. Исключение только для препаратов из Перечня ЖНВЛП, для них стоимость на каждом этапе регулируется. У производителей фиксируется цена в рублях, у дистрибьюторов и аптек установлены предельные надбавки. Они могут сами устанавливать сбытовые цены при продаже препаратов из Перечня ЖНВЛП, но не должны выходить за пределы, установленные государством.



Председатель Ассоциации развития фармацевтической отрасли «Аптечное дело» (объединяет аптеки Хакасии, Тывы, Красноярского края) Анастасия Филиппова пояснила, что причин роста цен может быть несколько. Среди них — стартовавшая с 1 июля 2020 года маркировка лекарств. Ослабление курса рубля повлияло на цену импортного сырья.

По ее словам, все участники цепочки поставки изначально не ставили максимально возможную цену, чтобы была возможность для маневра. «Если ранее производитель отпускал препараты ЖНВЛП ниже реестровой цены, то сейчас все берут потолок. Кто-то из них старается зарегистрировать новую форму, например, добавляя растворитель к инъекционной форме. Этим обыгрывается реестровая цена», – отметила Филиппова.

«Что касается препаратов не из списка ЖНВЛП, то производитель часть расходов с сегмента ЖНВЛП переносит именно на них. Как результат, выросли входящие цены в аптеках», – добавила она.

По ее словам, в период повышенного спроса, периодически возникает дефектура, когда препарат есть только у одного-двух поставщиков, лекарства не из Перечня ЖНВЛП резко дорожают.

Анастасия Филиппова приводит пример: стоимость детской формы «Арбидола» не регулируется государством. Сейчас она в дефектуре. Стоило препарату появиться только у одного поставщика, в небольших количествах, цена для аптек выросла на 100 руб. по сравнению со стоимостью в конце сентября.

Директор головного офиса «Гармонии здоровья» Сергей Мещан также полагает, что рост цен связан, особенно осенью, с дефицитом. «Дистрибьюторы автоматически поднимают цены», – отметил он.

«ФВ» направил запросы дистрибьюторам.

Елена Калиновская

Ольга Коберник

pharmvestnik