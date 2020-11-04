Расходы Bayer на компенсации по делу о канцерогенном глифосате могут увеличиться на $750 млн

Компания Bayer сообщила, что затраты на урегулирование претензий по канцерогенному удобрению Roundup (глифосат) вырастут на $750 млн. Ранее эти расходы оценивались на уровне $8 млрд. Производителя удобрений Monsanto компания купила в 2018 году, а вместе с ним получила претензии от пациентов, которые смогли доказать связь между применением средства и возникновением онкологического заболевания. Компания Bayer сообщила, что затраты на урегулирование претензий по канцерогенному удобрению Roundup (глифосат) вырастут на $750 млн. Ранее эти расходы оценивались на уровне $8 млрд. Производителя удобрений Monsanto компания купила в 2018 году, а вместе с ним получила претензии от пациентов, которые смогли доказать связь между применением средства и возникновением онкологического заболевания.

«Воздействие пандемии (коронавируса) создает дополнительную нагрузку на наш отдел растениеводства. Мы также сталкиваемся с негативным влиянием валютных курсов», – рассказал финансовый директор компании Вольфганг Никл, добавив, что резкое обесценивание Monsanto серьезно сказывается на этом направлении бизнеса.

Ранее, 30 сентября, компания уже прогнозировала примерные убытки от обесценивания сельскохозяйственных активов в диапазоне от средних до высоких однозначных цифр в размере миллиардов евро и предупредила, что возможно небольшое снижение основной прибыли на акцию в 2021 году, что, безусловно, окажет давление на акции Bayer.

В мае 2019 года Bayer проиграла третье судебное разбирательство о связи использования глифосата с развитием рака. Сумма компенсаций по первым трем делам составила $2,2 млрд. Тогда в судах США находилось еще свыше 18 тысяч подобных исков.

Генеральный директор Bayer Вернер Бауманн заявлял, что компания рассматривает вопрос о мирном решении вопроса со всеми истцами при условии, что размер компенсаций будет адекватен, а текущие и будущие разбирательства прекращены.

Адвокаты истцов еще в 2019 году требовали совокупно $10 млрд компенсаций, в то время как Bayer была готова выплатить только $8 млрд. По предварительным оценкам аналитиков, общая сумма компенсаций, в случае завершения дел в пользу истцов, может достичь $20 млрд.

Bayer AG – немецкая компания, основанная в 1863 году. В международных подразделениях Bayer работает 103,8 тысячи сотрудников. Выручка Bayer в 2019 году составила 43,5 млрд евро, прибыль – 4,091 млрд евро. Bayer приобрела Monsanto в 2018 году примерно за $63 млрд.