Изменены правила формирования перечня лекарств для закупок по торговым наименованиям

Минюст зарегистрировал 30 октября 2020 года (№60682) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.10.2020 № 1057н «О внесении изменений в форму заявки о включении лекарственного средства в перечень лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, либо об исключении лекарственного средства из указанного перечня, утвержденную приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 августа 2014 т. № 440н». Документ опубликован на портале publication.pravo.gov.ru.

Согласно утвержденным изменениям, теперь при подаче заявки о включении лекарственного средства в перечень необходимо будет указать результаты фармаконадзора, включая данные об эффективности и безопасности при замене препаратов различных торговых наименований в пределах одного МНН.

Также нужно предоставить данные о наличии этого лекарственного препарата в клинических рекомендациях или стандартах медицинской помощи.

Все прочие сведения об опыте применения лекарственного средства нужно дополнить полнотекстовыми версиями статей на русском языке или переведенными на русский язык и заверенных заявителем.

gmpnews