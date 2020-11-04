Виктор Дмитриев: систему маркировки необходимо останавливать и доводить до ума

Сбои в системе маркировки спровоцировали дефицит препаратов на рынке. Сотни миллионов упаковок лекарств скопилось на складах и в карантинных зонах товаропроводящей цепи. Чтобы избежать коллапса, Правительство упростило порядок работы с системой мониторинга лекарственных препаратов. Новый режим будет действовать до полной готовности участников отрасли. Изменения касаются всех лекарственных препаратов как произведенных в стране, так и ввозимых в РФ, за исключением лекарств из категории 12 высокозатратных нозологий. В документе прописаны упрощенные механизмы и уведомительный характер при работе с системой. По мнению регулятора в сложившейся ситуации виновата отрасль, а не оператор, который не подготовил систему для работы под нагрузкой.

Генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев считает, что данные изменения влияют на целеполагание системы. Теперь аптеки смогут отпускать препараты, не дожидаясь отклика от системы. Безусловно, это частично решит проблему движения лекарств от производителя до пациента, но где гарантия получит ли он качественное лекарство? Изначально цель маркировки лекарств – борьба с контрафактной и недоброкачественной продукцией.

«Поправки не отменяют плату за код маркировки, а это значит, что производители при неработающей системе будут платить за каждый КИЗ 50 копеек оператору и 10 – НДС. Получается, что хотим мы этого или нет, но в стране ввели новый налог на лекарства. Система не функционирует, а платить придется. За что? Необходимо освободить производителей от оплаты, пока система не заработает в «боевом режиме»», — заявил Виктор Дмитриев.

Во время отладки системы ко всем участникам товаропроводящей цепи не должны применяться штрафы. Есть случаи, когда из-за сбоев в МДЛП, аптеки штрафовали за отсутствие минимального ассортимента. А производители по этой же причине рискуют попасть в список недобросовестных поставщиков, так как не могут выполнить госконтракты на поставку лекарств.

Виктор Дмитриев иронизирует, что до настоящего времени оператор МДЛП выделял четыре слабых звена: производитель, аптека, дистрибьютор и лекарство. Поправки в Постановление Правительства № 1556 устраняют только два: дистрибьютора и аптеку. Осталось исключить производителя и лекарство, и система заработает без сбоев.

«На сегодняшний день создается иллюзия, что все работает. Нужно не вносить «косметические» корректировки регламентирующих документов и точечные изменения, а принимать серьезные решения. Систему необходимо останавливать и доводить до ума. После этого проводить полномасштабное тестирование с участием представителей отрасли. Необходимо утвердить законодательно критерии приемки системы и показатели качества работы», — резюмировал глава АРФП.

Ассоциация по-прежнему настаивает на введении финансовой ответственности оператора. Для обеспечения бесперебойной работы системы лекарственного обеспечения, в случае сбоев, определить на конкурсной основе альтернативных операторов. Например, СБЕР или ФНС.

Пресс-служба АРФП

gmpnews