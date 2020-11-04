Pfizer инвестирует 300 млн евро в свои производственные площадки в Ирландии

Фармацевтическая компания Pfizer объявила об инвестициях в размере 300 млн евро в свои три производственные площадки, расположенные в Ирландии. После реализации инвестиционного проекта общее количество рабочих мест на шести ирландских предприятиях Pfizer достигнет 4000.

Финансирование будет направлено на дальнейшее расширение существующих производственных площадок в Grange Castle, Newbridge и Ringaskiddy. Инвестиции позволят создать дополнительные производственные и лабораторные мощности, как следствие — около 300 новых рабочих мест. Инвестиционный проект должен быть реализован в течение следующих двух-трех лет.

По информации компании, будут не только модернизированы существующие производственные мощности, но и добавлены новые технологии, которые обеспечат готовность Pfizer поддержать следующий этап медицинских инноваций. Часть инвестиций пойдет на начальную стадию проекта по строительству на существующем объекте в Ringaskiddy завода по производству фармацевтических соединений для клинических испытаний компании Pfizer по всему миру. Данное событие считается очень важным, поскольку оно расширяет возможности Pfizer в Ирландии с производства уже одобренных препаратов до поддержки более ранних этапов разработки новых лекарственных средств.

Сегодня на ирландских заводах компании производятся важнейшие вакцины и лекарства от артрита, воспалений, рака, гемофилии, боли, инсульта, а также противоинфекционные средства. Новые рабочие места позволят трудоустроить широкий спектр высококвалифицированных специалистов, включая: аналитиков, инженеров, ученых, технологов, специалистов по качеству, химиков.

gmpnews