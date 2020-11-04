Минздрав Казахстана изменил правила рекламы биологически активных добавок к пище

Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № ҚР ДСМ-160/2020 принята новая редакция правил осуществления рекламы биологически активных добавок к пище. При этом признан утратившим силу приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 июня 2016 года №284 «Об утверждении Правил осуществления рекламы биологически активных добавок к пище», ранее регулировавший данный вопрос.

В целом, правила остались короткими и лаконичными. Изменениям подверглись лишь некоторые пункты. Так, приведено в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (Решение Комиссии таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 880) понятие «биологически активные добавки к пище (БАД)».

Ранее оно звучало следующим образом: «продукты, содержащие пищевые и (или) биологически активные вещества (их концентраты) природного происхождения или идентичные им вещества искусственного происхождения, а также пребиотические компоненты и пробиотические микроорганизмы, предназначенные для употребления с пищей с целью оптимизации рациона человека и не являющиеся единственным источником пищи или диетического питания».

Сейчас — это «природные и (или) идентичные природным биологически активные вещества, а также пробиотические микроорганизмы, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевой продукции».

В правилах предусмотрено, что реклама БАД распространяется на казахском и русском языках, а также по усмотрению рекламодателя и на других языках; самое главное, реклама должна осуществляться только при ее соответствии законодательству в сфере здравоохранения и рекламы; исключать сравнение с лекарствами и сведения об обладании лечебными свойствами и т.д. Кроме того, она должна в обязательном порядке сопровождаться номером, датой выдачи свидетельства о государственной регистрации. Остается лишь добавить, что вместе с этим пунктом исчез запрет на распространение и размещение рекламы БАД в общественном транспорте, а также в организациях, не имеющих отношения к их назначению, использованию и отпуску.

gmpnews