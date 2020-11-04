В России создается федеральный центр по лекарственному обеспечению граждан

Осуществлять функции и полномочия учредителя учреждения будет Минздрав России.

В России создается Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Распоряжение от 28 октября 2020 года №2798-р о его создании подписано председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ МИНЗДРАВА РОССИИ, — ГОВОРИТСЯ В ДОКУМЕНТЕ.

Центр займётся закупками лекарственных средств в рамках федеральных программ. В частности, препаратов для лечения пациентов с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулёзом, а также вакцин, входящих в национальный календарь прививок.

Помимо этого, организация будет вести мониторинг закупок лекарств и прогнозировать потребности в медикаментах в регионах, что должно помочь предотвратить возможные перебои с поставками препаратов и заранее формировать их резерв.

Осуществлять функции и полномочия учредителя учреждения будет Минздрав России, который должен в месячный срок утвердить устав Центра и обеспечить его государственную регистрацию.

gmpnews