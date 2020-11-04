ЦРПТ не будет взимать плату за маркировку лекарств до февраля 2021 года

В связи с эпидемиологической ситуацией и повышенным спросом на лекарства ЦРПТ принял решение выдавать и прослеживать коды на все лекарственные препараты, произведенные с ноября 2020 года до февраля 2021 года, на безвозмездной основе. Это позволит упростить бизнес-процессы и снизить нагрузку на отрасль.

«Общая ситуация с COVID-19 и сезонная эпидемиологическая обстановка требуют от фармацевтической отрасли наращивания производства и импорта лекарств. Жизнь и здоровье миллионов людей зависит от оперативности нашей с отраслью работы и одновременно качества поставленных товаров. Нам необходимо упростить процессы маркировки и разделить с производителями нагрузку. Этим мы поддержим производителей, дистрибьюторов и аптеки, которые работают в этой напряженной ситуации», — заявили в пресс-службе ЦРПТ.

Дополнительно, чтобы снизить нагрузку на отрасль, принято решение перевести систему в уведомительный режим — реализованы упрощенные схемы работы с маркированными препаратами. Также увеличено число специалистов клиентской службы и создан выделенный канал обслуживания аптек. Все эти меры направлены на повышение скорости и качества обеспечения людей лекарствами.

gmpnews