Валентина Матвиенко указала на необходимость отладки технологической платформы маркировки

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой «концептуально рассмотреть» вопрос о маркировке лекарственных препаратов.

«Я обратилась к Михаилу Владимировичу [Мишустину] с тем, что надо концептуально еще раз рассмотреть вопрос маркировки [лекарств]. В целом идея правильная и нужная, но нельзя ее превращать в обязательную для всего и вся. Если дойдем до того, что каждую таблетку будем маркировать, то это большие накладные расходы для бизнеса, удорожание для граждан», — заявила спикер на пленарном заседании Совфеда. «Там, где это нужно, это [маркировку] надо делать, но чтобы это не стало идеей фикс. Где нет необходимости, фальсификата, контрафакта, смысла в маркировке нет», — убеждена Матвиенко.

Она также указала на необходимость «отладить технологическую платформу» маркировки, чтобы эта система работала без сбоев. «Пока мы не готовы технически, технологически, не надо такую всеобщую историю затевать», — призвала сенатор, отметив, что сбои в системе маркировки фиксируются не только в части лекарственных препаратов. «Как только мы технически будем готовы, надо постепенно расширять [практику маркировки], но чтобы не сбоило», — полагает Матвиенко.

Председатель Совфеда проинформировала, что на прошлой неделе общалась с Мишустиным по поводу проблем в области маркировки лекарственных препаратов, поскольку в адрес Совфеда обратился ряд фармацевтических ассоциаций, «пошли сигналы от руководителей субъектов РФ о дефиците особенно дешевых лекарств в аптеках, что вообще недопустимо в принципе и вдвойне недопустимо в период пандемии». Матвиенко поблагодарила премьера за «оперативную реакцию», напомнив о публикации постановления правительства РФ, которое фактически вводит уведомительный характер маркировки лекарств.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИНЯЛО ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ ОПЕРАТИВНО, НО ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО СТАБИЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ С МАРКИРОВКОЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, — СЧИТАЕТ СПИКЕР СФ.

Матвиенко также поддержала предложение дать профильному комитету Совфеда по социальной политике поручение продолжить постоянный мониторинг, «быть на связи с субъектами [Федерации] и оперативно информировать, дефицит каких лекарств наблюдается в регионах, по каким причинам». По ее словам, это позволит парламентариям вместе с органами исполнительной власти стабилизировать ситуацию.

gmpnews