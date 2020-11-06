Teva подала в суд на Sanofi из-за патента на препарат Aubagio

Teva Pharmaceutical подала в суд на Sanofi Aventis, требуя признать патент препарата Aubagio недействительным. Дженериковая компания нашла доказательства плагиата препарата Aubagio, прописываемого для снижения риска рецидива рассеянного склероза.

Производитель дженериков компания Teva Pharmaceutical подала иск в Высокий суд Лондона на французскую фармацевтическую компанию Sanofi Aventis, сообщила служба новостей Law360. Teva требует признать недействительным патент Sanofi на препарат от рассеянного склероза Aubagio (teriflunomide), утверждая, что лекарственное средство «непатентноспособно». Основной довод компании, что препарат не является оригинальной разработкой компании Sanofi — похожие по действию препараты уже находились в разработке на момент подачи первого заявления на патент компанией Sanofi.

Teva добивается отмены патента на препарат Aubagio, который предназначен для пациентов, страдающих рецидивирующе-ремиттирующим рассеянным склерозом. Teva также представила работу изобретателя Стефана Мюльнера и статью 1994 года исследователей Ханса-Ульриха Шорлеммера и Роберта Бартлетта. В иске Teva говорится, что упомянутые труды имеют отношение к препарату leflunomide, применяемому для лечения ревматоидного артрита. Teriflunomide является основным действующим веществом leflunomide.

«Teriflunomide не был общеизвестен как активный метаболит leflunomide, этот факт мог бы быть установлен любым опытным специалистом, достаточно проделать очевидные наблюдения, использовав любой из приведенных документов», — отмечается в иске Teva в качестве оснований для признания патента Sanofi недействительным.

Teva также требует признать недействительным продление так называемого свидетельства дополнительной охраны (СДО). Оно дает возможность увеличения срока действия патента на конкретную фармацевтическую продукцию в ЕС и России. По данным Уполномоченного органа по защите прав интеллектуальной собственности Великобритании, СДО может продлить права Sanofi до апреля 2027 года.

Sanofi уже подала возражение по иску, в котором отрицает, что ее патент и СДО недействительны.

Согласно заявлению Sanofi, опубликованному в июле этого года, продажи Aubagio в США и Европе увеличились на 16,5%, принеся компании 1,25 миллиарда долларов в первой половине 2020 года.

Aubagio был одобрен для использования в Соединенных Штатах в 2012 году, в ЕС — в 2013 году. Кроме того, «Абаджио» (терифлуномид) был одобрен в России в 2014 году.

Владимир Заболотских

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