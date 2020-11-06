Прокуратура заставила «Живику» заменить электронные витрины на ценники

Прокуртура через суд обязала сеть «Живика» в Кировграде установить в аптеках ценники на лекарственные препараты и медицинские изделия. Сейчас информацию о товарах и ценах можно увидеть на сенсорных витринах, но надзорные органы это не устраивает.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования прокурора, который добивался установления бумажных ценников в аптеке «Живика» в Кировграде (Свердловская область). На их отсутствие пожаловались покупатели, сообщает пресс-служба прокуратуры. Два года назад компания отказалась от них и установила во всех точках сенсорные витрины, потратив на них около 1 млн евро. Информационная система предоставляет информацию о наличии товара, его свойствах и цене.

Роспотребнадзор считает, что электронные витрины не соответствуют Закону «О защите прав потребителей», который обязывает продавца «доводить информацию о товаре в наглядной и доступной форме». Юристы «Живики» доказывают, что в зале можно выложить только 20—25% ассортимента, не говоря о препаратах, требующих специальных температурных режимов хранения.

Арбитражный суд в Челябинске, разбиравший аналогичные претензии Роспотребнадзора, посчитал вариант с сенсорной витриной приемлемым и отменил наложенный ведомством штраф. В других регионах к эксперименту «Живики» тоже отнеслись с пониманием, но в Свердловской области считают иначе.

По результатам проверки кировградская прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ст. 14.15 КоАП РФ (нарушение установленных правил продажи отдельных видов товаров). Суд вынес аптечной сети наказание в виде предупреждения.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга обязал головную компанию в течение двух недель обеспечить аптеки сети «единообразными и четко оформленными ценниками на реализуемые в аптеках товары».

Михаил Старков

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