Аптечная сеть «36,6» продаст оптовое подразделение

Продажа подразделения

До конца 2020 года ПАО «Аптечная сеть «36,6» планирует рассмотреть на общем собрании акционеров сделку по продаже ООО «Джи Ди Пи» Владимиру Нестеренко, занимавшему до октября 2020 года позицию генерального директора общества. Сумма сделки не раскрывается.

Согласно данным СПАРК, 21 сентября 2020 года ПАО вывело ООО «Джи Ди Пи» из офшора, купив 100% дистрибьютора у кипрской компании Klada Ventures Ltd. По данным списка аффилированных лиц ПАО, «36,6» имеет право распоряжаться более чем 20% Klada Ventures.

Решение выделить из своего состава дистрибьюторское подразделение связано с планами общества сосредоточить свои усилия в розничном сегменте и развивать аптечные сети под брендом «36,6» и «Горздрав», сообщили «ФВ» в пресс-службе компании.

«В преддверии предстоящего разделения подразделений компании были проведены финансовые операции, направленные на оптимизацию и удлинение срочности заемного финансирования. Это, в частности, позволит ООО «Джи Ди Пи» в дальнейшем исполнять все обязательства перед ПАО и банками», — указано в сообщении компании.

До 2019 года ООО «Джи Ди Пи» обеспечивало до 90% всех поставок в аптечную сеть «36,6», а также выполняло функции логистического оператора и центра взаимодействия с поставщиками и производителями. Но в 2020 году сеть перешла на электронные торги, закупая товары у сторонних дистрибьюторов (АО «Катрен», ПАО «Протек», ФК «Пульс»). В результате доля ООО «Джи Ди Пи» в поставках в «36,6» сократилась до 34%, уточнили в компании.

Чем занимается «Джи Ди Пи»

Юрлицо «Джи Ди Пи» было открыто компанией в декабре 2014 года. Тогда «Аптечная сеть «36,6» приобрела российские предприятия Oriola-KD Corporation, среди которых была дистрибьюторская компания «Ориола» с оптовым складом в Домодедово. Первоначально планировалось использовать оптовое звено для централизации закупок аптечной сети. С 2016 по 2018 год компания получила несколько госконтрактов, сумма которых не превышала 60 млн руб. в год.

В 2019 году основные контаракты «Джи Ди Пи» были заключены на поставку медоборудования, но уже в августе дистрибьютор вышел на рынок госзакупок. В 2020 году компания стала победителем аукциона по поставке Минздраву алемтузумаба для пациентов с рассеянным склерозом в рамках программы «14 высокозатратных нозологий» на 573,4 млн руб., сообщили в пресс-службе «36,6». Совокупная выручка по этому направлению деятельности за шесть месяцев 2020 года составила 8,96 млрд руб. Крупные контракты были также заключены на поставку противоопухолевых препаратов ниволумаб, бевацизумаб и ипилимумаб.

О том, что компания вышла на рынок госзакупок и стала его активным игроком, «ФВ» писал летом.

Непрофильный актив

Совет директоров считает, что в данный момент объединение розничного и оптового сегментов в структуре одной компании является нецелесообразным и что это может снизить эффективность работы, сообщила его председатель Оксана Тарасова.

«Стратегическая задача розничного бизнеса на ближайшее будущее – сохранить финансовую устойчивость, выйти на достаточный уровень прибыльности и продолжить развитие аптечной сети, — передает ее слова пресс-служба «36,6». — Оптовому бизнесу также предстоит большая работа: развитие поставок в регионы, участие в тендерах, совершенствование работы с различными товарными категориями: лекарственными препаратами, медицинской техникой и товарами медицинского назначения». Она добавила, что структуры продолжат взаимодействие на коммерческой основе и принципах взаимной выгоды.

В рейтинге российских фармдистрибьюторов по итогам I—II кварталов 2020 года, составленном RNC Pharma, «Джи Ди Пи» занимает 9-ю строчку с долей на рынке отгрузок в точки конечной реализации препаратов в 2,2%. По данным аналитиков, этот показатель в аналогичном периоде 2019 года составлял 2,9%. Нестеренко говорил, что стратегическая задача ближайших трех лет для компании – войти в TOP5 крупнейших дистрибьюторов России.

Ольга Коберник

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