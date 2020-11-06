Гарольд Власов рассказал об особенностях соблюдения холодовой цепи в фармлогистике

XXII международная конференция «ФармМедОбращение 2020» состоялась в Москве. В рамках мероприятия управляющий директор NC Logistic Гарольд Власов рассказал об особенностях хранения термолабильных лекарственных средств.

Он принял участие в сессии, посвященной развитию фармацевтической отрасли в современных условиях с учетом развития контрольной и надзорной деятельности.

На примере компетенций компании Гарольд Власов рассказал об особенностях обеспечения качества иммунобиологических препаратов и вакцин на этапах хранения, обработки и транспортировки. Были рассмотрены ключевые элементы холодовой цепи, квалификационные этапы валидации. Особое внимание докладчик акцентировал на контроле температур и условий хранения.

«NC Logistic — лидер по количеству складских площадей с температурно-влажностными режимами +2° до +8 °С, — отметил он. – Компания много лет успешно сотрудничает с рядом западных и отечественных производителей в части хранения и обработки ИБП и вакцин. У нас есть знания, профессиональные компетенции и успешно реализованные проекты. Мы готовы делиться своим опытом с участниками рынка».

В конференции «ФармМедОбращение 2020» приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, зарубежных регуляторных органов, международных организаций, а также ведущие эксперты и представители фармацевтической отрасли.

Программа традиционно включила в себя наиболее актуальные вопросы, связанные с реализацией нормативно-правового регулирования обращения лекарственных средств, интернет-торговлей, маркировкой.

Источник: NC Logistic

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