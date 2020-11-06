«Яндекс.Маркет» сообщил о росте онлайн-заказов лекарств в сентябре

Онлайн-заказы лекарств в сентябре выросли на треть, сообщает «Яндекс.Маркет». Самый большой рост за месяц отмечается среди лекарств от гриппа и простуды.

В сентябре 2020 года онлайн-заказы лекарств выросли на 31% по сравнению с августом текущего года. Продажи лекарств через интернет (включает бронирование и доставку) от гриппа и простуды увеличились почти в два раза, болеутоляющих и препаратов для лечения нервной системы — в 1,5 раза. Об этом «ФВ» рассказал руководитель сервиса для бизнеса «Яндекс.Маркет Аналитика» Илья Зинченко.

Он добавил, что примерно в 1,5 раза выросло и количество поисковых запросов, касающихся лекарств от гриппа и простуды и товаров из категории «Вакцины, сыворотки, фаги, токсины».

С начала года рекордной по обороту онлайн-рынка стала неделя с 16 по 22 марта – тогда сумма сделанных онлайн-заказов лекарств превысила 1 млрд руб.

В поиске российские онлайн-покупатели чаще всего ищут лекарства от гриппа и простуды или препараты для лечения пищеварительной системы. На каждую из этих двух категорий приходится по 9% всех поисковых запросов лекарств. Средний чек в онлайн-заказе колеблется в диапазоне от 1 тыс. до 1,3 тыс. руб., максимума он достигал на неделе с 31 мая по 6 июня — 1297 руб.

Более 40% оборота онлайн-торговли лекарствами приходится на ЦФО. Количество проданных лекарственных препаратов сильнее всего выросло в Приволжье – в 1,5 раза, а чуть меньше – в 1,4 раза – на Урале и Дальнем Востоке.

В основном лекарства через интернет заказывают женщины – на них приходится 75% потраченных денег и примерно столько же проданных штук товаров. Самая большая доля покупателей-мужчин зафиксирована в категории «Борьба с вредными привычками» – почти 29%.

Елена Калиновская

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