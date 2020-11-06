Роспотребнадзор предложил начать эксперимент по маркировке БАД в начале 2021 года

Начать эксперимент по маркировке БАД предложено с I квартала 2021 года, выяснил «ФВ». Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров уже предлагал маркировать биодобавки, но возможные сроки не назывались. Из письма Росздравнадзора следует, что речь идет о самом ближайшем времени.

Роспотребнадзор направил в Минпромторг свои предложения о необходимости маркировки биологически активных добавок к пище (БАД) средствами идентификации. А также представил их на заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, которое состоялось в конце октября. Копии документов имеются в распоряжении «ФВ».

Как следует из проектов материалов заседания Госкомиссии, Минздраву, Роспотребнадзору, Минпромторгу, Россельхознадзору дано указание подготовить и внести в правительство проект постановления о проведении в России эксперимента по маркировке БАД. Указанный срок: I квартал 2021 года.

В своих материалах Роспотребнадзор ссылается на необходимость усиления мер противодействия обороту контрафактной продукции. С этой целью ведомство считает возможным включение биодобавок в перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке средствами идентификации.

Игроки рынка БАД уже высказали свою позицию. Компании-производители биодобавок считают эту инициативу бессмысленной.

Оксана Баранова

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