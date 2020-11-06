Производители БАД считают бессмысленным включение их продукции в систему маркировки

Введение БАД в систему маркировки не решит проблему с контрафактной продукцией, поступающей по каналам трансграничной интернет-торговли. Производители считают, что маркировка увеличит стоимость биодобавок и оттолкнет покупателей от легальных каналов продажи.

Введение маркировки в отношении биологически активных добавок к пище (БАД) приведет к росту цен на продукты, которые сейчас легально обращаются на российском рынке, и не уменьшит поток контрафакта из каналов трансграничной интернет-торговли. Об этом, комментируя решения Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, «ФВ» заявил исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД к пище» Александр Жестков. По его мнению, эти меры не помогут в противодействии незаконному обороту продукции.

Правительство в конце октября предложило внести БАД и антисептики в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Этот вопрос был обсужден в ходе заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

По словам министра промышленности и торговли, главы Госкомиссии Дениса Мантурова, одной из мер противодействия незаконному обороту БАД может стать введение обязательной маркировки этой продукции.

Кто предложил маркировать БАД

В распоряжении «ФВ» имеется копия письма Роспотребнадзора, в котором ведомство предлагает свое видение мер противодействия незаконному обороту БАД. В нем указано, что с ростом объема электронной торговли возникла угроза общественным интересам в различных сферах: «центры прибыли уходят в страны, где зарегистрированы материнские компании торговых интернет-площадок, продукция, ввозимая беспошлинно, приобретает недобросовестные преимущества при конкуренции с товарами, производимыми внутри Евразийского экономического союза».

В своем документе Роспотребнадзор также указывает, что интернет-торговля рушит традиционные цепочки поставок товаров. «Миллионы конечных покупателей физических и юридических лиц взаимодействуют с миллионами производителей». Таким образом, новый сегмент внешней торговли нуждается в новом комплексном правовом регулировании, считают в ведомстве.

Роспотребнадзор выступил с предложением ввести обязательную маркировку для БАД в I квартале 2021 года.

Почему производители БАД против маркировки

Как отметил Жестков, СРО «СП БАД» обеспокоено тем направлением, которое приняла дискуссия в рамках заседания Госкомиссии по противодействию контрафакту. В частности, заявления о том, что недобросовестные производители наносят на упаковку и этикетки недостоверную информацию, используют неподтвержденные, а иногда намеренно ложные данные о продукции в рекламе, ассоциация считает нужным уточнить.

«Описанная проблема в категории БАД совершенно не характерна для легального отечественного рынка, в то время как она является типичной и острой для трансграничной интернет-торговли и поступающих в страну таким путем БАД», — отметил Жестков.

Кроме того, по его мнению, маркировка продукции не может решить проблем размещения недостоверных сведений о продукте ни на упаковке, ни в рекламе. «Тем более маркировка не может решить этой проблемы для продукции, поступающей по каналам трансграничной интернет-торговли», — добавил он.

Производители БАД, чьи интересы представляет ассоциация, считают, что сейчас введение БАД в систему маркировки только усилит остроту указанных Жестковым проблем.

«Увеличится цена легально обращающихся в стране БАД, что приведет к оттоку потребителей в каналы трансграничной торговли, в которых потребитель практически беззащитен от описанных факторов риска. При этом мы не видим положительных аспектов внедрения маркировки на нынешнем этапе, так как проблема аутентичности БАД на внутреннем рынке страны практически отсутствует», — заявил Жестков.

Сколько фальсификата на внутреннем рынке

В 2019 году Роспотребнадзор исследовал около 9 тыс. образцов продукции.

По результатам лабораторного контроля, 0,1% исследованных проб не соответствовали требованиям по санитарно-химическим показателям; 3% образцов не соответствовали требованиям по физико-химическим показателям (не соответствовали информации по содержанию действующих компонентов). Импортная продукция не соответствовала требованиям: по санитарно-химическим показателям — 0,2%, по физико-химическим – 7,4%. В ходе контрольно-надзорных мероприятий из оборота изъято 186 партий продукции, в том числе 29 импортной; объем изъятой продукции составил более 180 кг, в том числе импортной – 21 кг. Эти данные ведомство предоставило «ФВ» в рамках комментария к статье «Добавки вне закона».

СРО «СП БАД», опираясь на данные Роспотребнадзора, указывает, что за последние 5 лет наблюдается положительная динамика по сокращению нарушений в сфере БАД.

«В пищевой продукции, произведенной в период 2019 года, ведомство выявило в целом 8143 нарушения, при этом нарушений в категории БАД выявлен 1 случай. Это — 0,01% от общего числа нарушений», — констатирует Жестков.

По его словам, проблемы контрафакта и фальсификации БАД в России стоят остро, но они находятся вне поля внутреннего рынка.

«Речь идет о ставшей массовым явлением электронной трансграничной торговле БАД. Продукция, поступающая по этим каналам чаще всего в небольших посылках в адрес физических лиц «для личного пользования», в очень большой степени не отвечает национальным и союзным нормам и находится вне поля государственного контроля в сфере безопасности и качества. Объемы поставок такой продукции в страну за прошлый год составили до 20% от оборота БАД в аптеках», — сказал он.

Производители БАД уверены, что маркировка их продукции средствами идентификации нецелесообразна.

«Ее внедрение, по нашему мнению, в существующих условиях принесет массу значимых негативных изменений при отсутствии сколь-нибудь очевидных выгод, как для потребителей, так и производителей данной продукции. Основные проблемы контрафакта и фальсификации БАД находятся не в поле продукции, для которой предлагается рассмотреть возможность применить систему маркировки и прослеживаемости. Проблемы контрафакта связаны с трансграничной торговлей, к которой маркировка не может быть применена», — сказал Александр Жестков.

Оксана Баранова

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