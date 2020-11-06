В России началась регистрация третьей вакцины от COVID-19

В России началась регистрация третьей вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. Заявителем и производителем вакцины является ООО «НПО Петровакс Фарм».

Минздрав запустил процедуру регистрации третьей вакцины для профилактики COVID-19. Компания «НПО Пертровакс Фарм» подала документы на регистрацию вакцины «Конвидеция». Информация размещена в государственном реестре 3 ноября.

Иммунобиологический препарат представляет собой раствор для внутримышечного введения. По данным государственного реестра, «Конвидеция» создана с использованием векторной технологии, подобно вакцине «Гам-КОВИД-Вак» Центра Гамалеи.

Производство будет проходить на собственных площадях компании «Петровакс Фарм», по адресу второго производителя находится компания Tianjin CanSino Biologics.

Ранее «ФВ» сообщал о начале клинических исследований китайской вакцины Ad5-nCoV от COVID-19, разработанной CanSino Biologics Inc. Исследование III фазы началось 14 августа, разрешение выдано «Петровакс Фарм».

Для оценки эффективности вакцины планировалось привлечь 750 добровольцев. Исследование с плацебо-контролем должно было пройти в девяти центрах России. По данным реестра Минздрава, предположительная дата окончания испытаний — 31 июля 2021 года.

Вакцина разработана CanSino Biologics Inc., Пекинским институтом биотехнологий и Академией военно-медицинских наук. В качестве вектора использован аденовирус 5 типа, аналогичный второму компоненту вакцин «Гам-КОВИД-Вак» и «Гам-КОВИД-Вак-Лио». Испытания на людях в Китае начались в марте 2020 года. В июне Китай разрешил применение вакцины Ad5-nCoV у военнослужащих.

Елена Воронина

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