Главный пульмонолог Минздрава: тест на коронавирус дает ложноотрицательный результат примерно в 40% случаев

На онлайн-конференции «Открытый консилиум по самым волнующим вопросам о COVID-19 с участием ведущих экспертов Минздрава России» 5 ноября главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев сообщил, что ложноотрицательный результат тестирования на коронавирус может встречаться в 30–40% случаев. Он отметил, что это связано с особенностями забора материала, а не с качеством тестов.

«По поводу ценности наших тестов, мы не подвергаем сомнению, насколько они чувствительны и специфичны, но такая ситуация в нашей практике может возникнуть. Как часто? Приблизительно в 30–40% случаев. Почему это происходит? Проблема не в качестве тестов. Проблема во взятии материала. Если, допустим, материал взят некачественно или просто-напросто поверхностно, то, к сожалению, мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат», – сказал Авдеев.

Он добавил, что результат теста также зависит от времени взятия материала. «На ранних стадиях болезни у нас больше шансов получить положительный результат ПЦР-реакции. Нужно ли сдавать повторно? В некоторых ситуациях нужно, но, как правило, это решает врач. Врач даст совет, когда, в каком случае нужно производить повторные мазок и тестирование», – подчеркнул главный пульмонолог.

На заседании Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 2 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что в России растет количество ежесуточных тестирований на коронавирус.

«Уже более 400 тысяч в сутки, и критерий введен: не менее 150 исследований на 100 тысяч населения в субъектах Российской Федерации. Практически во всех субъектах Российской Федерации этот критерий превышен. Но что обращает на себя внимание в сегодняшний период роста острых респираторных вирусных инфекций? Мы провели исследования в нескольких субъектах Российской Федерации, и единственный положительный результат демонстрирует порядка 50% всех инфицированных, 20% дают два или три положительных результата последовательно через определенный интервал, и 30% выделяют вирус достаточно долго, и в этом случае приходится делать от четырех до семи тестов, пока мы получаем отрицательный результат», – рассказала Попова.

В конце октября 2020 года на закупку тест-систем для диагностики COVID-19, средств индивидуальной защиты и улучшения материально-технической базы медучреждений для борьбы с коронавирусом Правительство РФ выделило 10 млрд рублей.

По данным на 5 ноября, в России выявлено 1,712 случаев заболевания COVID-19 (+19,4 тысячи случаев за последние сутки, 404,1 тысяча – активные), 1,279 млн человек выздоровели (+12,2 тысячи), 29,5 тысячи пациентов умерли (+292).

Фото: pressmia.ru

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