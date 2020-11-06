Зарегистрировано первое программное обеспечение с ИИ для анализа медицинских снимков

Система по анализу медицинских изображений с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) резидента «Сколково» компании «Интеллоджик» Botkin.AI получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора и допущена к обращению на рынке РФ с 3 ноября 2020 года. Компания привлекла в стартап более 100 млн рублей инвестиций, разработка стала вторым по счету медицинским программным обеспечением с применением ИИ, зарегистрированным в России, и первым – по анализу снимков с использованием ИИ. Система по анализу медицинских изображений с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) резидента «Сколково» компании «Интеллоджик» Botkin.AI получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора и допущена к обращению на рынке РФ с 3 ноября 2020 года. Компания привлекла в стартап более 100 млн рублей инвестиций, разработка стала вторым по счету медицинским программным обеспечением с применением ИИ, зарегистрированным в России, и первым – по анализу снимков с использованием ИИ.

Как сообщается в регистрационном досье, Botkin.АI предназначен для визуализации и обработки изображений стандарта DICOM, который используется для вывода данных компьютерной томографии, рентгенографических данных и ряда других исследований. Комплект ПО представляет собой саму программу, регистрационный ключ и руководство по эксплуатации.

Botkin.AI позволяет анализировать данные компьютерной томографии легких, маммографических и рентгенографических снимков для детектирования и визуализации новообразований и определения неонкологических патологий – эмфиземы, консолидаций, фиброзов, кист, а также синдрома «матового стекла» в легких с измерением объема, плотности очагов и их динамики. Система оснащена автоматической классификацией исследований.

Программное обеспечение позволяет указывать на возможные патологии у пациента, в том числе онкологических заболеваний легких, рака молочной железы, туберкулеза и вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

В августе 2020 года «Интеллоджик» интегрировала платформу Botkin.AI с московской Единой радиологической информационной системой (ЕРИС) Москвы. Предполагается, что программа будет анализировать КТ-снимки, сделанные в 46 медорганизациях Москвы, помогая распознавать на томограммах изменения, характерные для рака легкого. Исследования КТ автоматически выгружаются и анализируются технологией на основе искусственного интеллекта. К августу 2020 года выполнено 7 тысяч исследований, всего ежемесячно планируется анализировать более 20 тысяч снимков.

«Интеллоджик» получила стартовые инвестиции в размере 11 млн рублей от фонда Primer Capital, затем в проект вложился владелец «Экспобанка» Игорь Ким. В мае 2019 года объем инвестиций с учетом привлечения средств фондов Digital Evolution Ventures, RBV Capital и уже существующих инвесторов – Primer Capital и «ЭкспоКапитал» – превысил 100 млн рублей. По данным Kartoteka, выручка «Интеллоджик» в 2019 году составила 200 тысяч рублей, чистый убыток – 28,5 млн рублей.

В апреле 2020 года Росздравнадзор выдал первое регистрационное удостоверение для программного обеспечения в сфере здравоохранения, использующего технологии искусственного интеллекта, – им стала система поддержки принятия врачебных решений разработки компании «К-Лаб» под брендом Webiomed.

Фото: botkin.ai

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