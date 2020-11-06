Сроки поставки в Великобританию вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca сорваны

График поставки в Великобританию вакцины от COVID-19, разрабатываемой совместно Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, сорван. Ожидается, что в этом году Великобритания сможет получить только 4 млн доз вакцины, это всего лишь 4% от обещанных 100 млн доз препарата.

Напомним, что Великобритания в мае месяце текущего года заключила сделку с компанией AstraZeneca о поставке 100 млн доз вакцины AZD1222, при этом предполагалось, что уже к сентябрю 2020 года будет поставлено 30 млн доз препарата.

Ранее глава исследовательской группы Оксфордского университета заявлял, что он оптимистично настроен в отношении получения результатов испытаний эффективности вакцины. Так, с его слов, результаты поздней стадии могут быть представлены до конца года, при этом он добавил, что вакцина уже производится.

Председатель рабочей группы, которая занимается вакцинами, Кейт Бингхэм (Kate Bingham) сказала, что цель — 30 млн доз к сентябрю — не была достигнута, при этом она добавила, что по её оценке, Великобритания сможет получить к концу года всего лишь 4 млн доз препарата.

«Прогнозы, которые были сделаны в то время, предполагали, что сработает абсолютно всё, и что не возникнет никаких сбоев», — сообщила она законодателям.

Она сказала, что расширение производства обычно занимает годы, однако сейчас этот процесс движется с беспрецедентной скоростью, добавив, что все 100 млн доз AZD1222 будут поставлены в 2021 году.

«Мы начинаем с небольшого количества доз, под которым я подразумеваю миллионы доз, но в начале это не будут десятки миллионов, затем объем будет увеличиваться, так что в конечном итоге мы получим 100 млн доз… в первой половине следующего года», — сказала она.

В письменном заявлении AstraZeneca говорится, что компания продвигается к тому, чтобы начать поставки сотен миллионов доз на постоянной основе сразу же после получения разрешения на препарат от регулирующих органов.

gmpnews