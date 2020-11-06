Novavax договорилась о поставке в Австралию 40 млн доз своей вакцины от COVID-19

Биотехнологическая компания Novavax объявила о подписании с правительством Австралии предварительного документа, в котором прописаны условия, предусматривающего поставку 40 млн доз кандидата на вакцину от COVID-19, NVX-CoV2373, для австралийских граждан.

Стэнли С. Эрк (Stanley C. Erck), президент и генеральный директор компании Novavax, сказал: «Мы довольны прогрессом нашего текущего клинического испытания 3-й фазы в Великобритании, и стремимся предоставить данные об эффективности NVX-CoV2373 как можно раньше, при этом промежуточные данные по этому испытанию ожидаются уже в начале первого квартала 2021 года».

В компании уточнили, что подписанным документом предусмотрена поставка NVX-CoV2373 в Австралию уже в первой половине 2021 года, при условии успешного завершения 3-й фазы клинических испытаний и утверждения вакцины Австралийским Управлением по терапевтическим средствам (Therapeutic Goods Administration — TGA). Предполагается, что режим вакцинации будет двухдозовый. Дозы будут вводиться с интервалом в 21 день.

На сегодняшний день компанией Novavax заключены соглашения о поставках NVX-CoV2373 в США, Великобританию, Канаду, а теперь и в Австралию. Действуя через партнеров, компания также осуществит поставки вакцины в Японию, Южную Корею и Индию.

Novavax отметила ключевую роль Австралии в программе клинической разработки NVX-CoV2373. Австралийские клинические исследователи возглавили глобальное клиническое исследование 1-й фазы в августе текущего года. В этом исследовании участвовал 131 австралиец и были задействованы две клинические площадки (в Мельбурне и Брисбене). Кроме того, около 690 австралийцев приняли участие во 2-й фазе клинического исследования, которое проводилось на 40 площадках в Австралии и США.

Глобальная третья фаза клинических испытаний NVX-CoV2373, которая в данный момент планируется, позволит оценить иммунитет, безопасность и профилактическую защиту от COVID-19. Испытания направлены, в первую очередь, на привлечение пожилых участников, людей с сопутствующими заболеваниями, а также представителей различных рас и этнических групп.

gmpnews