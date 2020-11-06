ГЕРОФАРМ стал победителем правительственной премии «Экспортер года»

2 ноября в рамках заседания федеральной комиссии конкурса «Экспортер года» были объявлены 13 победителей. ГЕРОФАРМ занял 1 место в номинации «высокие технологии» в категории «крупный бизнес».

Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

В 2020 году на участие в премии было подано более 1700 заявок, из них 85 победителей окружных этапов приняли участие в финале.

Выбор номинантов основан на двух перекрестных подходах: электронное автоматическое ранжирование с использованием искусственного интеллекта, а также экспертиза членов Единой окружной конкурсной комиссии. Среди ключевых критериев: оценки экспортной деятельности и международного продвижения, а также уровень экспортной активности.

Петр Родионов, генеральный директор ГЕРОФАРМ:

«Для ГЕРОФАРМ развитие экспорта является одним из приоритетных направлений деятельности. Мы крайне благодарны федеральной конкурсной комиссии за столь высокую оценку успехов компании в этом направлении. Первое место премии «Экспортер года» — это подтверждение правильности взятого нами курса. По итогам 2019 года, рост объемов препаратов, поставляемых на внешние рынки, увеличился на 53%, а уже к концу 2020, по нашим прогнозам, ГЕРОФАРМ войдет в число лидеров среди российских фармацевтических компаний-экспортеров в денежном выражении. В случае с фармотраслью экспорт является одним из ключевых инструментов стимулирования развития внутреннего рынка, поскольку его развитие помогает получать дополнительную прибыль, которую можно инвестировать в расширение портфеля препаратов отечественных производителей и инновации. Однако, чтобы это направление продолжало стремительно расти, необходимо принятие четких и работающих механизмов государственной поддержки».

По итогам 2019 года доля экспорта в общей выручке компании составила более 9%. На текущий момент препараты ГЕРОФАРМ доступны в 12 странах: Беларуси, Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджане, Туркменистане, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, Монголии и Венесуэле. На зарубежных рынках представлены оригинальные препараты в области неврологии и офтальмологии – Кортексин® и Ретиналамин®, генно-инженерные инсулины человека и биосимиляры аналогов инсулина — Ринсулин® Р, Ринсулин® НПХ, Ринсулин® Микс 30/70, РинГлар®, РинЛиз®, а также многоразовые инсулиновые шприц-ручки Ринсапен® II.

В начале лета 2020 года было получено регистрационное удостоверение на инсулин гларгин в Казахстане, в 2019 начато сотрудничество с Венесуэлой по обеспечению потребности страны в инсулинах (ГЕРОФАРМ – единственный поставщик этих жизненно-важных препаратов в стране) и процесс регистрации инсулинов на Кубе. Кроме того, подано досье для регистрации инсулинов в Азербайджане.

Среди приоритетных регионов – Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и Северная Африка, страны Персидского залива и Европейский Союз.

gmpnews