«Петровакс Фарм» подал заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 компании CanSino

ООО «НПО Петровакс Фарм» 3 ноября подало заявку на регистрацию вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19), следует из данных государственного реестра лекарственных средств.

Препарат под брендом «Конвидеция» (в дозе 0,5 мл) планируется выпускать на площадке «Петровакса» в Подольске. Мощности предприятия позволяют производить в год более 160 млн доз иммунобиологических препаратов, сообщается на сайте компании. По данным реестра, сейчас вакцина проходит третью фазу клинических испытаний на 750 пациентах.

В настоящее время «Петровакс» проводит испытания вакцины от COVID-19 совместно с разработчиком препарата — китайской компанией CanSino Biologics Inc. После регистрации вакцины «Петровакс» планировал начать поставки на российский рынок и в страны СНГ.

Данный препарат с однократной иммунизацией (известен под названием Ad5-nCoV) в июне месяце текущего года получил разрешение в Китае, сроком на 1 год. В качестве вектора в вакцине используется модифицированный аденовирус (Ad) человека 5-го типа.

Как отмечает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, обычно регистрация препарата занимает не менее полугода, но в условиях пандемии процесс может быть ускорен.

По оценке гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, годовая потребность в вакцине от COVID-19 будет на уровне 70 млн доз. Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев говорил, что стоимость препарата будет до 1 тыс. руб. за вакцину. Таким образом, годовой оборот этого российского рынка можно оценить до 70 млрд руб.

По словам господина Шуляка, рынок уже достаточно конкурентный, а в ближайшее время «Вектор» может выпустить вторую версию вакцины. С другой стороны, полагает эксперт, в России вряд ли скоро появятся иностранные вакцины, которые высокими темпами разрабатывают Pfizer и Janssen.

gmpnews