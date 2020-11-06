В короткие сроки в Казани будет создан электронный хаб лекарственных препаратов

Один из крупнейших операторов дистанционной торговли лекарствами «еАптека» до конца ноября откроет электронный хаб и курьерскую службу в Казани, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана.

«Вскоре в Казани появится один из крупнейших операторов дистанционной торговли лекарствами «еАптека».Такая договорённость была достигнута во время встречи президента Республики Татарстан с главой Сбербанка. Рустам Минниханов поручил организовать в короткие сроки электронный хаб лекарственных препаратов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Минниханов побывал на месте, где планируется разместить центр, это здание в центре города, в непосредственной близости от железнодорожного вокзала. Президенту республики доложили, что на существующих площадях разместится электронный хаб лекарственных препаратов, а также курьерская служба.

Доставка препаратов по Казани, как подчеркивается, будет осуществляться в течение часа. Минниханов поручил совместно с министерством здравоохранения республики, управлением Роспотребнадзора по Татарстану, а также ГУП «Таттехмедфарм» проработать вопрос размещения на объектах республиканской фармацевтической организации в крупных городах республики складов «еАптеки» для того, чтобы обеспечивать необходимыми препаратами все медицинские учреждения и жителей Татарстана.

«Нам важно, чтобы люди имели возможность быстро и без труда приобрести те лекарственные препараты, которые им нужны», — резюмировал президент Татарстана, слова которого приводятся в сообщении. Центр собираются открыть уже 27 ноября.

gmpnews