На базе российского консорциума идёт расшифровка геномов вирусов SARS-CoV-2

Специалисты НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ перешли к активной фазе проекта по изучению полных геномов вирусов SARS-CoV-2, генетические данные генерируются уже из многих регионов России, в международную базу данных EpiCov GISAID депонировано 713 геномов, причем более 150 — за последние дни. Технологическим партнером проекта выступила компания «Р-Фарм», об этом сообщил заведующий лабораторией молекулярной вирусологии НИИ гриппа Андрей Комиссаров.

Данное исследование геномов коронавируса проводится в рамках Российского консорциума по секвенированию геномов коронавирусов SARS-CoV-2, созданного летом 2020 года по инициативе НИИ гриппа. Его цель — секвенирование максимально большого количества полных геномов вирусов SARS-CoV-2 от больных COVID-19 в России. Институт выполняет роль координатора, объединяя профессионалов из различных областей науки.

«Из 36 регионов уже генерируются генетические данные и выкладываются в базу данных», — сказал Комиссаров. Ученый отметил, что сотрудничество в рамках консорциума с государственными и коммерческими партнерами, в том числе с лабораторной службой «Хеликс», позволяет получать качественные образцы из многих регионов страны, а предоставленное компанией «Р-Фарм» большое количество реагентов для секвенирования нового поколения «позволило нарастить обороты» исследований.

Задача консорциума состоит в оперативной расшифровке геномов коронавируса SARS-CoV-2 с целью мониторинга изменчивости вируса, а также своевременного анализа и депонирования генетических характеристик SARS-CoV-2 в базу данных GISAID, используемую мировым научным сообществом, в том числе ВОЗ, для разработки вакцин и противовирусных препаратов. Кроме того, в рамках работы консорциума проводятся исследования географии и динамики распространения SARS-CoV-2 в России и в мире, оценка разнообразия вирусов SARS-CoV-2 у больных COVID-19.

«Мониторинг генетической изменчивости коронавируса — это важная задача по целому ряду причин. Эти исследования позволяют расследовать вспышки и изучать распространение SARS-CoV-2 по регионам России, отслеживать изменения в поверхностных антигенах коронавируса, используемых в разработке вакцин, а также смотреть, изменяются ли те участки, на которые нацелены тест-системы», — пояснил Комиссаров.

«Основная работа по секвенированию будет осуществляться при помощи технологий секвенирования нового поколения (NGS) компании Illumina — мирового лидера в области расшифровки геномов. Для этих целей российская биотехнологическая компания «Р-Фарм», выступающая официальным представителем Illumina в России, безвозмездно предоставила НИИ гриппа реагенты для полногеномного секвенирования вирусов SARS-CoV-2″, — сказал руководитель направления «Генетическая диагностика» группы компаний «Р-Фарм» Андрей Фролов.

gmpnews