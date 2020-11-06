Регистрации лишились 7 импортных лекарств, включая анальгетики и препараты железа

Министерство здравоохранения Российской Федерации приняло ряд решений, связанных с отменой государственной регистрации и исключении из государственного реестра семи лекарственных средств, в частности, в список попали: антиастматическое средство, несколько анальгетиков, витаминный препарат и два антианемических средства.

Все решения были приняты на основании подачи заявлений держателей регистрационных удостоверений или их уполномоченных лиц.

Отметим, что держателем трех регистрационных удостоверений на лекарственные средства является компания «Тева» и ещё трех — компания «Хемофарм».

Интал® (кромоглициевая кислота) — аэрозоль для ингаляций дозированный, 5 мг/доза-112 доз; регистрационное удостоверение П N013684/01 от 17.03.2008 г. выдано «Лаборатории Авентис» (Франция), производится препарат на заводе компании «Авентис Фарма Холмс Чэпл» в Великобритании. Препарат относится к антиаллергическим противовоспалительным антиастматическим средствам, которое назначается в качестве профилактического лечения бронхиальной астмы (включая астму физического напряжения).

(кромоглициевая кислота) — аэрозоль для ингаляций дозированный, 5 мг/доза-112 доз; регистрационное удостоверение П N013684/01 от 17.03.2008 г. выдано «Лаборатории Авентис» (Франция), производится препарат на заводе компании «Авентис Фарма Холмс Чэпл» в Великобритании. Препарат относится к антиаллергическим противовоспалительным антиастматическим средствам, которое назначается в качестве профилактического лечения бронхиальной астмы (включая астму физического напряжения). Д3-Капелька® (колекальциферол) — капли для приема внутрь, 4000 МЕ/мл; регистрационное удостоверение ЛП-003990 от 01.12.2016 г. выдано компании «Тева Фармацевтические предприятия Лтд.» (Израиль), производится препарат компанией «Тева Оперейшнс Поланд Сп. з о.о.) в Польше. Витамин D 3 , регулятор обмена кальция и фосфора. Необходим для профилактики и лечения рахита, спазмофилии, остеомаляции различного генеза и проч.

(колекальциферол) — капли для приема внутрь, 4000 МЕ/мл; регистрационное удостоверение ЛП-003990 от 01.12.2016 г. выдано компании «Тева Фармацевтические предприятия Лтд.» (Израиль), производится препарат компанией «Тева Оперейшнс Поланд Сп. з о.о.) в Польше. Витамин D , регулятор обмена кальция и фосфора. Необходим для профилактики и лечения рахита, спазмофилии, остеомаляции различного генеза и проч. Актиферрин композитум (железа сульфат + серин + фолиевая кислота) — капсулы; регистрационное удостоверение П N014776/01 от 08.12.2008 г. выдано компании «Тева Фармацевтические предприятия Лтд.» (Израиль), производится на заводе «Меркле ГмбХ» в Германии. Антианемический препарат для лечения состояний дефицита железа в организме, сопровождающегося дефицитом фолиевой кислоты.

(железа сульфат + серин + фолиевая кислота) — капсулы; регистрационное удостоверение П N014776/01 от 08.12.2008 г. выдано компании «Тева Фармацевтические предприятия Лтд.» (Израиль), производится на заводе «Меркле ГмбХ» в Германии. Антианемический препарат для лечения состояний дефицита железа в организме, сопровождающегося дефицитом фолиевой кислоты. Актиферрин (железа сульфат + серин) — капсулы; регистрационное удостоверение П N015041/02 от 15.12.2008 г. выдано компании «Тева Фармацевтические предприятия Лтд.» (Израиль), производится на заводе «Меркле ГмбХ» в Германии. Препарат железа.

(железа сульфат + серин) — капсулы; регистрационное удостоверение П N015041/02 от 15.12.2008 г. выдано компании «Тева Фармацевтические предприятия Лтд.» (Израиль), производится на заводе «Меркле ГмбХ» в Германии. Препарат железа. Ибупрофен-Хемофарм (ибупрофен) — таблетки шипучие, 200 мг; держателем регистрационного удостоверения П N015343/03 от 26.08.2009 г. и производителем препарата является сербская компания «Хемофарм А.Д.». Препарат оказывает противовоспалительное, жаропонижающее, анальгезирующее действие. Как правило, данное лекарственное средство назначается при воспалительных и дегенеративных заболеваниях костно-мышечной системы, болевом синдроме, лихорадочном синдроме при простудных и инфекционных заболеваниях.

(ибупрофен) — таблетки шипучие, 200 мг; держателем регистрационного удостоверения П N015343/03 от 26.08.2009 г. и производителем препарата является сербская компания «Хемофарм А.Д.». Препарат оказывает противовоспалительное, жаропонижающее, анальгезирующее действие. Как правило, данное лекарственное средство назначается при воспалительных и дегенеративных заболеваниях костно-мышечной системы, болевом синдроме, лихорадочном синдроме при простудных и инфекционных заболеваниях. Парацетамол-С-Хемофарм — таблетки шипучие; держателем регистрационного удостоверения П N015050/01 от 10.09.2008 г. и производителем препарата является сербская компания «Хемофарм А.Д.». Препарат оказывает анальгезирующее действие. Назначается при болевом синдроме слабой или умеренной интенсивности, для понижения повышенной температуры тела при инфекционно-воспалительных заболеваниях.

— таблетки шипучие; держателем регистрационного удостоверения П N015050/01 от 10.09.2008 г. и производителем препарата является сербская компания «Хемофарм А.Д.». Препарат оказывает анальгезирующее действие. Назначается при болевом синдроме слабой или умеренной интенсивности, для понижения повышенной температуры тела при инфекционно-воспалительных заболеваниях. Парацетамол-Хемофарм (парацетамол) — таблетки шипучие, 500 мг; держателем регистрационного удостоверения П N015337/01 от 09.04.2010 г. и производителем препарата является сербская компания «Хемофарм А.Д.». Анальгетик-антипиретик. Обладает анальгезирующим, жаропонижающим и слабым противовоспалительным действием.

Практически все исключаемые из реестра препараты имеют зарегистрированные в Российской Федерации аналоги, кроме, пожалуй, антианемического препарата Актиферрин композитум. Такое содержание активных веществ (железа сульфат + серин + фолиевая кислота) не встречается больше ни в одном лекарственном средстве, имеющем регистрацию в России.

gmpnews