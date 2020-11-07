ВОЗ не включила ремдесивир в программу распространения лекарств в бедных странах

Программа ВОЗ, которая предусматривает поставки лекарств против COVID-19 в бедные страны, не включает ремдесивир. Вместо него организация планирует сосредоточиться на распространении моноклональных антител и дексаметазона.

Программа поставок лекарств, которая разрабатывается под руководством ВОЗ и предполагает поставки препаратов против коронавируса в бедные страны, не упоминает ремдесивир в списке приоритетных лекарств. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы организации.

Ремдесивир – это единственный препарат, предназначенный для лечения COVID-19, который одобрен для применения во многих странах мира. Gilead Science, разработчик препарата, заявила, что программа ВОЗ не финансировала испытания лекарства и не обращалась к компании с просьбой о включении ремдесивира в свой список. В октябре ВОЗ публиковала результаты исследования, согласно которому терапия с использованием ремдесивира не влияет на продолжительность пребывания в больнице или шансы на выживание пациентов с COVID-19.

По информации Reuters, приоритетами ВОЗ станут поставки моноклональных антител на рынки с ограниченным предложением и распространение дешевого стероидного препарата под названием дексаметазон. Организация уже подготовила более 3 млн курсов лечения дексаметазоном для поставок в бедные страны.

Моноклональные антитела – это искусственно полученные копии антител, которые создаются организмом для борьбы с инфекцией. Производители таких лекарств, включая Roche и Novartis, подтвердили наличие контактов с программой ВОЗ. До сих пор ни одно моноклональное антитело против COVID-19 не было одобрено к использованию, но программа ВОЗ уже инвестировала средства в их исследования и зарезервировала производственные мощности на заводе Fujifilm Diosynth Biotechnologies в Дании.

«Ближайшими приоритетами для программы являются активизация усилий по моноклональным антителам при одновременном увеличении использования дексаметазона», – говорится в документе.

Программа поставок лекарств является одной из четырех частей проекта ВОЗ под названием ACT Accelerator. Он направлен на обеспечение бедных стран вакцинами, средствами диагностики и защиты от COVID-19 и будет финансироваться за счет предполагаемого сбора более 38 млрд долл. к началу 2022 года. В документе указывается, что более половины суммы будет использовано для приобретения и распространения моноклональных антител.

Помимо моноклональных антител и дексаметазона, ВОЗ также рассматривает другие экспериментальные лекарства, в том числе новые противовирусные и перепрофилированные препараты.

Николай Соколов

pharmvestnik