Продажи БАД в аптеках выросли на 18% за три квартала 2020 года

За три квартала 2020 года рынок БАД вырос на 18% по сравнению с тремя кварталами 2019 года, его объем в денежном выражении составил 56 млрд руб., подсчитали аналитики AlphaRM. В целом аптечный рынок за девять месяцев вырос на 7% к аналогичному периоду прошлого года. Продажи лекарств, БАД и прочего ассортимента превысили 1,027 трлн руб.

Объем продаж рецептурных лекарств вырос на 8% и составил 399 млрд руб., рост продаж безрецептурных лекарств – +8%, до 381 млрд руб.

Наибольший прирост за девять месяцев 2020 года показала группа противовирусных препаратов для системного использования. Прирост продаж этих лекарств в денежном выражении составил 55%.

Самая высокая доля продаж (5,39%) – у ингибиторов АПФ (ангиотензинпревращающий фермент), на втором месте – противопростудные и противокашлевые препараты с долей 4,09%, на третьем месте – противовоспалительные и противоревматические препараты с долей 3,96%.

pharmvestnik