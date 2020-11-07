За четыре месяца в оборот выпущено 955 млн маркированных лекарств

С 1 июля, когда началась обязательная маркировка лекарств, в гражданский оборот выпущено 955 млн упаковок таких препаратов. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Сергей Цыб в ходе прямой линии «Упрощение маркировки: новые правила».

«За последние 4 месяца в оборот выпущено 955 миллионов упаковок лекарственных препаратов с маркировкой, рассказал он. — Это примерно около 15% от всех лекарств на рынке. Остальные препараты – без маркировки: те, что были произведены до 1 июля 2020 года, и те, что пропускались на рынок комиссией на базе Росздравнадзора. Оборот таких немаркированных товаров разрешен до окончания срока годности».

По его словам, в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, а также сезонного подъема заболеваемости возрос спрос на ряд лекарственных препаратов противовирусного действия и антибиотиков. Как следствие – увеличение производства и оборота маркированных препаратов в товаропроводящей цепи.

«В целях обеспечения необходимых условий для устойчивого и бесперебойного функционирования фармацевтического рынка Правительством Российской Федерации принято 2 ноября постановление 1779 о внесении изменений в Положение о системе МДЛП, – подчеркнул замглавы Минпромторга. – До 1 февраля 2021 года, в случае, если участник обращения не получил из системы отклика об успешной обработке поданных сведений, он вправе осуществлять дальнейшие действия с лекарственными препаратами без ограничений. Такая упрощенная схема реализована в системе маркировки, чтобы и аптеки, и дистрибьюторы смогли побыстрее расшить узкие места, довести необходимые препараты до населения в максимально короткие сроки».

Еще до выхода постановления правительства упрощенная схема реализована в системе маркировки.

«Центр развития перспективных технологий разработал схему упрощенного обратного акцептования – схему 702, сообщил руководитель группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков. – Мы видим, что более 700 участников активно ею пользуются, некоторые начинают пользоваться», – отметил. Он напомнил, что подобная схема есть и для импортеров.

«Выбытие через кассу никак не связано с МДЛП», – уточнил Жаворонков. По его словам, лекарства можно продавать через онлайн-кассу, даже если нет интернета. Данные в МДЛП передают операторы фискальных данных. Это же правило касается больничного сегмента, где лекарства выводятся через регистраторы выбытия.

В свою очередь гендиректор «Оператор-ЦРПТ» Дмитрий Алхазов рассказал о параметрах обработки данных в ГИС МДЛП. «После последних регламентных работ, которые мы проводили в ночь с 3 на 4 ноября, производительность системы существенно выросла, – подчеркнул он. — Мне бы хотелось поблагодарить участников и пользователей системы за терпение, потому что мы эти работы в течение последних двух недель проводили чаще, чем раньше. В итоге мы смогли существенно ускорить производительность системы за счет того, что в разы выросла вычислительная мощность под продуктивным контуром МДЛП – примерно в 2,5 раза, если напрямую сравнить с тем, что было в октябре».

По его словам, 5 ноября продуктивный контур получил от рынка 2,150 млн документов. «Более 99% из них нам удалось обработать и вернуть квитанции клиентам менее чем за 10 минут, – добавил Дмитрий Алхазов. – Это не предел, мы собираемся этот параметр ужесточать».

Источник: ЦРПТ

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