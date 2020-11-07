«Фармасинтез» станет шестым производителем вакцины от COVID-19 «Спутник V»

«Фармасинтез» и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи) 3 ноября 2020 года подписали соглашение о передаче технологической документации на производство вакцины от COVID-19 «Спутник V». Работы по трансферу технологий планируется завершить к концу года.

Вакцину будет производить завод «Фармасинтез-Норд» в Санкт-Петербурге, в октябре площадка прошла предварительный аудит специалистов Центра Гамалеи. Об этом говорится в сообщении «Фармасинтез».

Предприятие будет производить вакцину по полному циклу, оборудование позволяет выпускать готовую лекарственную форму как в виде раствора, так и в виде лиофилизированного препарата.

«Мы уверены и делаем все необходимое, чтобы уже в I квартале следующего года начать производство вакцины в промышленном масштабе», – заявил генеральный директор АО «Фармасинтез-Норд» Михаил Квасников.

Согласно ГРЛС, раствор вакцины «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак») выпускают НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, АО «Биннофарм», АО «Генериум». Соглашение о производстве вакцины Центр Гамалеи подписал также с «Биокадом». В июне 2020 года Российский фонд прямых инвестиций и «Р-Фарм» сообщили о создании совместного предприятия, которое в том числе планирует выпускать вакцину Центра Гамалеи.

По данным Росздравнадзора на 6 ноября 2020 года, в гражданский оборот выпущено четыре серии вакцины «Гам-Ковид-Вак». Все серии произведены Центром Гамалеи в виде раствора.

Елена Калиновская

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