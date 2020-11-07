Гидроксихлорохин есть в наличии лишь в каждой сотой аптеке

Аптеки столкнулись с дефицитом лекарств от коронавируса. Один из препаратов, применяемых при лечении COVID-19, есть в наличии лишь у 1% аптек.

Cпрос на лекарства от коронавируса значительно вырос в октябре, следует из данных онлайн-агрегатора «Мегаптека.ру», с которым ознакомился Forbes. В остром дефиците оказались препараты левофлоксацин и гидроксихлорохин. Согласно исследованию, гидроксихлорохин можно приобрести лишь в каждой сотой аптеке (1% продавцов). Левофлоксацин, входящий в стандартную схему лечения COVID-19, можно купить лишь в каждой 35-й аптеке – он есть в наличии у 2,83% аптек. Чаще в аптеках можно приобрести препараты дексаметазон (64,6%), умифеновир (57,3%) и азитромицин (22,55%).