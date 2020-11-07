Гидроксихлорохин есть в наличии лишь в каждой сотой аптеке

Аптеки столкнулись с дефицитом лекарств от коронавируса. Один из препаратов, применяемых при лечении COVID-19, есть в наличии лишь у 1% аптек.
Cпрос на лекарства от коронавируса значительно вырос в октябре, следует из данных онлайн-агрегатора «Мегаптека.ру», с которым ознакомился Forbes. В остром дефиците оказались препараты левофлоксацин и гидроксихлорохин. Согласно исследованию, гидроксихлорохин можно приобрести лишь в каждой сотой аптеке (1% продавцов). Левофлоксацин, входящий в стандартную схему лечения COVID-19, можно купить лишь в каждой 35-й аптеке – он есть в наличии у 2,83% аптек. Чаще в аптеках можно приобрести препараты дексаметазон (64,6%), умифеновир (57,3%) и азитромицин (22,55%).
В исследовании 13 тыс. аптек были проанализированы спрос, цены и обеспеченность российских регионов лекарствами от COVID-19. Анализ показывает долю розничных точек, где рассматриваемый препарат был в наличии на момент исследования (минимум одна упаковка), от общего количества аптек, подключенных к партнерской сети агрегатора.
По данным сервиса, осенью, особенно в начале октября, потребители все чаще стали искать препараты от коронавируса в интернете. К примеру, в начале сентября сервис «Мегаптека.ру» фиксировал 50 запросов на левофлоксацин в день, но к началу октября число запросов достигло 450.
Наибольшую динамику прироста по среднему количеству проданных упаковок в день в октябре (по сравнению с сентябрем) показали препараты левофлоксацин +236%, умифеновир +206%, дексаметазон +175% и азитромицин +144%. Также рост показали биодобавки с витамином D (+91%).
Руслан Мавлиханов
pharmvestnik