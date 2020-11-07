Раскрытие данных не помогло снизить платежи фармкомпаний американским врачам

Врачи в США не стали получать меньше денег от фармкомпаний, несмотря на запуск открытой базы Open Payments. Однако доля специалистов, получивших хотя бы одно вознаграждение, снизилась в последние годы.

Доля американских врачей, получавших выплаты от фармкомпаний, снизилась в период с 2014 по 2018 год. При этом общие суммы платежей остались прежними для врачей всех специальностей, за исключением первичного звена, сообщил «Медицинский вестник» со ссылкой на издание STAT. Исследование на эту тему опубликовано в журнале JAMA.

В 2014 году, когда была запущена федеральная база Open Payments, хотя бы один платеж от производителей препаратов или медтехники получили 52,2% врачей, в 2018 – 45%. За пятилетний период компании предоставили 49,8 млн вознаграждений на общую сумму 9,3 млрд долл.

Анастасия Теслина

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