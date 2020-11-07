В американском Орегоне декриминализуют тяжелые наркотики для лечения зависимости

Орегон стал первым штатом, отменившим уголовную ответственность за тяжелые наркотики, такие как героин и кокаин. Согласно соответствующему закону, такая мера поможет более эффективно лечить наркозависимость.

Орегон стал первым американским штатом, который декриминализовал тяжелые наркотики, такие как героин, кокаин и метамфетамин, сообщает Fox News. Это произошло в результате голосования по «Закону о лечении и выздоровлении от наркозависимости», прошедшего в среду, 4 ноября.

Декриминализованы будут лишь небольшие количества наркотиков. Это дозы в размере менее 1 грамма героина или МДМА, 2 граммов кокаина или метамфетамина, 12 граммов псилоцибиновых грибов, 40 доз ЛСД, оксикодона или метадона.

Уголовное наказание за хранение таких количеств наркотических средств заменяется штрафом в размере до 100 долларов США. От него можно отказаться, если пройти осмотр в Центрах реабилитации от наркозависимости.

Преступления, связанные с употреблением наркотиков, такие как изготовление, продажа наркотиков и вождение под действием таких веществ, по-прежнему остаются уголовными преступлениями.

В тексте закона утверждается, что он направлен на изменение наркополитики штата Орегон в области перехода от карательного и уголовного подхода к «гуманному, экономически эффективному подходу к охране здоровья».

«Людей, страдающих зависимостью, эффективнее лечить с помощью медицинских услуг, а не с помощью уголовного наказания… Подход, основанный на охране здоровья, подразумевает оценку состояния здоровья для выяснения потребностей людей, страдающих зависимостью, и их подключение к необходимым службам», — говорится в тексте законопроекта.

Вместо того чтобы относиться к наркопотребителям как к преступникам, Орегон теперь будет предлагать им наркотики в рамках официальных сервисов, пишет Fox News. Они будут финансироваться за счет налоговых поступлений от марихуаны, которые в штате составляют более 100 млн долл. в год.

Более 100 организаций поддержали эту меру, в том числе орегонское отделение Американского колледжа врачей, Ассоциация медсестер Орегона, Ассоциация школьных психологов Орегона и Академия семейных врачей Орегона. Она также вызвала и волну критики: около 20 окружных прокуроров штата заявили, что мера «безоглядно декриминализует хранение наиболее опасных видов наркотиков [и] приведет к увеличению приемлемости опасных наркотиков».

Многие страны Европы, в том числе Португалия, Нидерланды и Швейцария, декриминализовали тяжелые наркотики, и это не привело к серьезным негативным последствиям, указывает Fox News. Согласно исследованию, проведенному Cato Institue в 2009 году, декриминализация Португалией всех типов наркотиков в 2001 году не привела к росту их употребления. В то же время эта мера привела к резкому сокращению числа патологий, связанных с употреблением наркотиков, таких как венерические заболевания, и смертности от передозировки.

Ранее российское правительство внесло изменения в правила хранения наркотических средств. Сельские ФАПы получили возможность получать лицензию на оборот таких препаратов по упрощенной схеме.

Николай Соколов

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