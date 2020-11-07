Минздрав включит термометры и тонометры в аптечку для оказания первой помощи в поездах

Министерство здравоохранения РФ обновит состав укладки для оказания первой помощи пассажирам при перевозке на железнодорожном транспорте. В частности, в аптечку для пригородных поездов и электричек войдут маска для сердечно-легочной реанимации и хирургические ножницы, а для поездов дальнего следования – термометр и механический тонометр. Министерство здравоохранения РФ обновит состав укладки для оказания первой помощи пассажирам при перевозке на железнодорожном транспорте. В частности, в аптечку для пригородных поездов и электричек войдут маска для сердечно-легочной реанимации и хирургические ножницы, а для поездов дальнего следования – термометр и механический тонометр.

При этом из перечня медизделий иcключены одноразовая рубашка, шапочка и бахилы, а также гемостатическое средство на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия.

Предполагается, что приказ, в случае утверждения, вступит в силу с 1 января 2021 года.

Предыдущие требования к комплектации укладок для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте и при оказании услуг по перевозкам пассажиров на нем были утверждены приказом Минздрава РФ №498н от 5 мая 2012 года. Аптечки, составленные в соответствии с предыдущей редакцией приказа, разрешено использовать до окончания их срока годности, но не позднее 31 декабря 2024 года.

Ранее ведомство пересмотрело содержание укладки для оказания первой помощи в сельской местности – в нее вошло устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот», в автомобильную аптечку добавило пару одноразовых трехслойных масок для «защиты органов дыхания от респираторных инфекций».

Кроме того, в сентябре 2020 года Минздрав РФ обновил предполагаемый состав укладки для оказания неотложной помощи – в него вошли новые гемостатические средства: биодеградируемые кровоостанавливающие губки и пластины из коллагена, желатина и иных растительных жиров.