FT: рынок вакцин от COVID-19 оценивается минимум в $10 млрд

По данным Financial Times (FT), фармкомпании могут ориентироваться на совокупные мировые продажи минимум в $10 млрд в год. Такие данные получили аналитики инвестиционных банков Morgan Stanley и Credit Suisse, после того как провели оценку мирового рынка вакцин от COVID-19 исходя из потребности ежегодной вакцинации населения и текущей примерной прогнозируемой средней стоимости одной дозы вакцины в $20. Аналитики уточнили, что даже те компании, которые намеревались продавать вакцины по себестоимости – например, AstraZeneca и Johnson&Johnson – впоследствии смогут заработать на продажах. В статье говорится, что глобально существует два подхода к оценке денежных объемов рынка вакцины от коронавирусной инфекции. Первый – проведение аналогий с рынками вакцин против гриппа и подсчетам количества доз на человека в год, второй – сравнение с рынком вакцин и препаратов против респираторно-синцитиального вируса, особенность которого заключается в отсутствии лечения как такового (только поддерживающая и предупредительная терапия). «Серой зоной» на данный момент, по оценкам специалистов, остается вопрос с иммунитетом и, как следствие, необходимостью или отсутствием ревакцинации. «Наше основное предположение на сегодняшний день – нам нужна будет ежегодная вакцинация, которая никуда не денется», – заявил FT аналитик Morgan Stanley по ценным бумагам в биотехнологическом секторе Мэттью Харрисон. По его мнению, даже при «консервативном подходе», когда прививку будет делать примерно столько же людей, сколько ежегодно прививается от гриппа, объем рынка вакцин от COVID-19 в США, странах Евросоюза и других развитых государствах составит около $10 млрд. Другую точку зрения озвучил Эван Зигерман из Credit Suisse: в $10 млрд можно оценить только американский рынок вакцин от COVID-19. FT отмечает, что эта цифра эквивалентна годовой выручке от продаж десяти самых продаваемых лекарств. «Главный неизвестный параметр – мы не знаем, сколько будет действовать защита», – говорит Зигерман. По данным Statista, объем мирового рынка противовирусных препаратов в 2019 году составлял $52,16 млрд. К 2027 году эта цифра может вырасти до $75 млрд. Если брать вакцинацию от гриппа, то этот рынок оценивается аналитиками в $4,45 млрд в 2019 году и в $7,6 млрд к 2027 году. Самая низкая цена среди наиболее приближенных к регистрации иностранных вакцин-кандидатов: $3-4 за дозу от англо-шведской фармкомпании AstraZeneca (вакцина разрабатывается совместно с Оксфордским университетом), далее идет $10 за дозу от глобальной корпорации Johnson&Johnson, $19,5 – разработка Pfizer с BioNTech и $25–30 за дозу от американской Moderna. По заявлению главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, для внутреннего рынка прогнозируемая цена за дозу отечественной вакцины Cпутник V (Гам-Ковид-Вак), разработанной НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи, не будет превышать 1 000 рублей (около $13 по актуальному курсу). Согласно сообщению аналитика инвестиционного банка SVB Leerink Джеффри Порджес, конкуренция на рынке вряд ли будет развиваться по сценарию «победителю достается все», так как пока длится пандемия, понадобятся все доступные вакцины». Он уточнил, что «позже, по истечении какого-то времени, производители будут конкурировать по эффективности и по цене своих препаратов».

