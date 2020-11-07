Голикова поручила Минздраву обеспечить больных диабетом тест-полосками

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву РФ проработать вопрос обеспечения больных сахарным диабетом 2-го типа тест-полосками для определения содержания глюкозы в крови «в полном объеме в соответствии с клиническими рекомендациями». Ранее на недостаток диагностических средств в регионах обратили внимание эксперты секции «Медицина и фармацевтика» Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву РФ проработать вопрос обеспечения больных сахарным диабетом 2-го типа тест-полосками для определения содержания глюкозы в крови «в полном объеме в соответствии с клиническими рекомендациями». Ранее на недостаток диагностических средств в регионах обратили внимание эксперты секции «Медицина и фармацевтика» Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

По итогам заседания попечительского совета, которое состоялось 23 октября, Министерству здравоохранения совместно с Росздравнадзором поручено проанализировать потребность в диагностических средствах (тест-полосках и системах непрерывного мониторинга для определения содержания глюкозы в крови) для страдающих сахарным диабетом 1-го типа.

Руководитель секции «Медицина и фармацевтика» совета и совладелец крупнейшего российского производителя инсулинов «Герофарм» Петр Родионов представил на заседании результаты исследования, основанные на данных Росздравнадзора за 2019 год, согласно которым ни в одном регионе не выполняются нормативы по количеству измерений глюкозы в крови, а доля обеспечения тест-полосками населения в 2019 году находится «на крайне низком уровне».

Авторы исследования предложили выделить дополнительные средства из федбюджета на обеспечение средствами самоконтроля «в полном объеме в соответствии с клиническими рекомендациями», а также организовать проведение ежегодного мониторинга обеспечения диагностическими средствами граждан с сахарным диабетом 1-го типа, что и отразилось в поручениях Татьяны Голиковой.

Дополнительно Минздраву поручено до 20 декабря 2020 года определить понятие «школа диабета» – образовательных курсов для пациентов с диабетом. Регионы, в свою очередь, представят информацию о количестве школ, видах медорганизаций, на базе которых они работают, а также число и стоимость оказанных услуг до 30 ноября. В регионы должны быть направлены методические рекомендации по вопросам организации работы таких школ.

По словам Петра Родионова, чтобы школы диабета «были эффективны», ежегодно должно функционировать около 2 тысяч таких курсов, на что необходимо порядка 4 млрд рублей каждый год.

Исследование специалистов секции «Медицина и фармацевтика» показало, что в 61 субъекте функционирует 881 школа, а обучение ежегодно проходят 222 тысячи пациентов, хотя «согласно проектам Стандартов оказания медицинской помощи, пациентам с сахарным диабетом», которые находятся на утверждении в Минздраве, количество обучающихся должно составлять 1 млн человек.

Диабетики, говорила Татьяна Голикова, «относятся к группе высокого риска по заболеваемости и тяжелому течению коронавирусной инфекции нового типа», поэтому по рекомендациям НМИЦ эндокринологии «при первых симптомах простуды необходим более частый мониторинг уровня глюкозы в крови и своевременная коррекция сахароснижающей терапии с назначением инсулина».

По данным вице-премьера, пациенты с сахарным диабетом заражаются COVID-19 в 10,3 раза чаще, чем здоровые люди, а как сопутствующее заболевание диабет встречается в 27% подтвержденных случаев инфекции. По сравнению с началом 2019 года, на начало 2020-го численность пациентов с диагнозом «сахарный диабет» выросла среди взрослых на 4,7% – до 5,1 млн заболевших, среди детей на 5,3% – до 48,8 тысячи человек, приводила данные Голикова.

С 2021 года, согласно представленному Минздравом РФ проекту программы госгарантий медпомощи, перечень высокотехнологичной медпомощи, включенной в базовую программу ОМС, дополнится лечением тяжелых форм врожденного сахарного диабета с суточным мониторированием глюкозы и установкой инсулиновых помп. После погружения в ОМС в 2021 году тариф на этот вид помощи составит 179,4 тысячи рублей.